  1. استانها
  2. البرز
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

مرگ دختر جوان در حادثه بالابر مغازه کفش‌فروشی فردیس

فردیس-فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از وقوع حادثه منجر به مرگ دلخراش کارگر مغازه کفش فروشی در این شهرستان خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی ظهر دوشنبه اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در یک مغازه کفش فروشی در شهر فردیس، بلافاصله اکیپی از مأموران به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل وقوع حادثه مشخص شد دختری ۲۰ ساله که به عنوان کارگر و فروشنده در مغازه کفش فروشی مشغول کار بوده از طریق بالابر به طبقه بالا که انبار مغازه بوده رفته تا تعدادی کفش را از انبار به داخل مغازه منتقل کند که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی سر وی بین دیوار و میله بالابر گیر کرده است که بلافاصله عوامل اورژانس و آتش‌نشانی نیز به محل اعزام که متأسفانه مرگ این دختر جوان را در صحنه وقوع حادثه تأیید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اشاره به اینکه پرونده مرگ دلخراش این دختر جوان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد، به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی توصیه کرد به جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه در استفاده از انواع آسانسور و بالابر تمامی نکات ایمنی را رعایت نمایند.

