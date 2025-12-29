به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز ۹ دی، نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی هشدار داد و چنین اقداماتی را بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف استکبار جهانی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ پاسخی قاطع به فتنه‌ای پیچیده و چندلایه بود که با طراحی اتاق‌های عملیات دشمنان خارجی و همراهی برخی عناصر داخلی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی را هدف گرفته بود؛ اما ملت عاشورایی ایران با حضور ده‌ها میلیونی و آگاهانه خود این توطئه بزرگ را خنثی کرد و مسیر انقلاب را از گذرگاهی خطیر عبور داد.

این بیانیه با تأکید بر ضرورت بازخوانی دائمی ابعاد فتنه ۸۸ و آموزه‌های ۹ دی تصریح می‌کند: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان با ابزارهای نوین جنگ شناختی، عملیات روانی و روایت‌سازی در پی بازتولید فتنه‌های مشابه هستند. امیدزدایی، تزریق وحشت و ترغیب به تسلیم در برابر دشمن در شرایط کنونی مصادیق بارز رفتارهای فتنه‌انگیزانه‌اند؛ در مقابل، سپاه و بسیج ضمن آمادگی در برابر تهدیدات خارجی، در قبال دسیسه‌های برخی فتنه‌گران متوهم نیز بیدار و آگاه بوده و با هدایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و بصیرت مردم غیور، نقشه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی افزود: این جنگ نمونه‌ای برجسته از تهدیدات ترکیبی بود که فراتر از یک درگیری نظامی محدود، ابعاد امنیتی، روانی و اقتصادی گسترده داشت. تجربه این جنگ نشان داد که آموزه‌های ۹ دی همچنان نقشی مهم در افزایش تاب‌آوری ملی و تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرده است: انسجام ملی و اتحاد مقدس ملت ایران در برابر فتنه‌ها و تهدیدات، طی تاریخ ۴۷ سال اخیر به‌ویژه در فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نتیجه تعامل هوشمندانه چهار عنصر «رهبری حکیمانه، حضور آگاهانه مردم، سرمایه معنوی عاشورا و نصرت الهی» بوده و این الگو همچنان پشتوانه عبور جمهوری اسلامی از چالش‌های داخلی و جهانی است.

این بیانیه با هشدار نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی خاطرنشان می‌کند: چنین اقداماتی بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف اردوگاه استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و رژیم صهیونی است و بی‌تردید امروز بیش از هر زمان دیگر، هم‌صدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضروری است.

این بیانیه در پایان، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت و خدمت، تأکید کرده است: سپاه مقتدر مردمی و دیگر مدافعان سلحشور ایران عزیز با اقتدار و صلابت، دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی بر حذر داشته و هشدار می‌دهند در برابر هرگونه فتنه، آشوب، جنگ شناختی یا تهدید امنیتی و تعرض سرزمینی شجاعانه ایستاده و مقتدرانه پاسدار استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.