به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه؛ شکست فتنه‌های زنجیره‌ای جبهه دشمنان علیه نظام اسلامی از جمله فتنه‌های سال ۸۸ و پاییز ۱۴۰۱ را محصول بصیرت، هوشمندی و ولایت پذیری ملت ایران و نیروهای مسلح، امنیتی، انتظامی و بسیج مردمی کشور دانست.

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«سالروز حماسه عظیم وسرنوشت‌ساز ۹ دی‌ماه که در تاریخ انقلاب و میهن اسلامی به نماد الهام‌بخش بصیرت، زمان‌شناسی، حضور آگاهانه و سلحشوری ملت عظیم‌الشأن ایران در صیانت از آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی و مصاف مقتدرانه با دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) تبدیل شده است، فرصت ارزنده و مناسبی برای بازشناسی فتنه‌های ۴۴ ساله اخیر استکبار جهانی و جبهه متحد دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی است.

بازخوانی وتببین صحیح فتنه‌های زنجیره‌ای در دهه‌های اخیر به‌ویژه آنچه در هشت ماه فتنه‌افروزی سال ۱۳۸۸ و نیز اغتشاش، آشوبگری و جنایت‌آفرینی های اشرار، اراذل و اوباش مسلح، گروهک‌های تروریستی گسیل شده از مرزهای پیرامونی کشور و تفاله‌های سلطنت‌طلبان و منافقین پلید در ماه‌های اخیر پدید آمد، خواهد توانست زمینه هرگونه فرصت‌سازی برای تولید فتنه‌ها و هزینه‌های جدید علیه ملت و مملکت اسلامی را مسدود سازد.

این بیانیه در ادامه با اشاره به سرخوردگی، سرافکندگی، پژمردگی، انفعال و شکست حقارت‌بار دشمنان رنگارنگ ملت ایران در پروژه جنگ ترکیبی و فتنه‌گری و آشوب‌طلبی پاییز ۱۴۰۱ خاطر نشان کرده است: در فتنه اخیر که به درستی به آن جنگ احزاب علیه نظام اسلامی اطلاق شد، دشمن پس از ناکامی در پروسه تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در آرزویی باطل و شیطانی، راهبرد مأیوس‌سازی و واداشتن مردم برای شورش علیه حاکمیت اسلامی را با پروپاگاندای رسانه‌ای و مستمسک قرار دادن مرگ یکی از شهروندان ایرانی، با پمپاژ روایت‌های ساختگی، جهت دار و تحریک کننده و بهره گیری از احساسات و هیجانات قشر جوان و استخدام اراذل و اوباش مسلح برای دستیابی به هدف براندازی و تجزیه ایران مقتدر و عزیز را دنبال و عملیاتی کرد که در برخورد با سد بصیرت و هوشمندی مردم و نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج مردمی تنها دستاوردش این بود در معادله‌ای معکوس موجبات وحدت و یکپارچگی اقشار و آحاد مختلف ملت برابر جبهه دشمن را رقم خورد.

این بیانیه در پایان با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای امنیت و حماسه‌سازان غیور و عاشورایی حماسه الهی ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۸ و شهدای اغتشاشات اخیر و تاکید بر لزوم هوشمندی و هوشیاری همه‌جانبه آحاد ملت شریف ایران به‌ویژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به فتنه‌گری‌های محتمل مزدوران دشمن زبون تاکید آوده است: خدای بزرگ را شاکریم که به برکت رهبر حکیم و دور اندیش حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، مردم بصیر و متحد، حافظان غیور و مؤمن امنیت ملی و سرزمینی کشور و مدافعان انقلاب و نظام اسلامی، همواره حیله‌گری‌های دشمنان خارجی و داخلی در برخورد با وحدت، بیداری، آگاهی، بصیرت، معرفت و درک عمیق ایرانیان، در صحنه‌ای معکوس فرصت‌های نوینی برای پیش‌روندگی پویا و توفنده انقلاب و ملت ایران برای راهیابی به دروازه‌های تمدن شکوهمند نوین اسلامی گشایش می‌یابد.»