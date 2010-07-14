سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرزند زمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: ‌سپاه پاسداران با الهام از فرهنگ جاودان عاشورا و عبرت از وقایع تاریخی و با درک صحیح از شرایط و مقتضیات فرا روی انقلاب، با حضور آگاهانه و فداکارانه در صحنه‌های مختلف، باعث استحکام پایه‌های نظام و انتشار رایحه خوش حماسه‌سازان و ایثارگران در برابر زر و زور و تزویر قدرت‌های استکباری گردیده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: قابلیت‌ها و توانمندی‌های منحصر به فرد سپاه، مزیت‌های سرنوشت‌سازی به این نهاد مردمی و برخاسته از بطن انقلاب اسلامی بخشیده است ، به گونه‌ای که دشمنان نظام و ملت ایران، علت ناکامی و درماندگی خود در دستیابی به اهداف شیطانی خود را وجود این نهاد ارزشمند می‌دانند.

این بیانیه در بخش دیگری با تبیین چرایی خصومت و دشمنی نظام استکباری و سلطه‌گری – به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر حامیان و همراهان آن – با سپاه پاسداران و برشماری علل ناکارآمدی سناریوهای تبلیغاتی، عملیات روانی و تهاجم رسانه‌ای آنان علیه این نهاد انقلاب تصریح کرده است:‌ تاریخ نشان داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را فرزند زمان می‌داند و همواره در مواجهه با تهدیدات فراروی نظام و میهن اسلامی به گونه‌ای در میدان حضور یافته و با اقتدار و تیزبینی از طوفان سهمگین حوادث و فتنه‌ها عبور کرده است.

این بیانیه در ادامه تمسک به قرآن و آ‌موزه‌های دینی و انقلابی،‌ تبعیت محض از ولایت فقیه و تاثیرناپذیری از جوسازی و خصومت‌ورزی بدخواهان و خناسان، برخورداری از سرمایه‌ انسانی بصیر و انقلابی و تحول‌پذیری متناسب با مقتضیات را یکی از عوامل سربلندی و موفقیت این نهاد ارزشی معرفی نموده است.

بیانیه مذکور در پایان با تبریک فرا رسیدن میلاد فرخنده حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار به تمامی پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های معزز آنان و تعظیم به مقام شامخ شهیدان تاکید کرده است: اینک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گذر از سی دو سال مقاومت و پایداری در برابر دشمنان قسم خوره داخلی و خارجی به برکت تبعیت از ولایت فقیه و فرماندهی کل قوا و برخورداری از قدرت معنوی ناشی از بنیان‌های مستحکم اولیه و تعامل و هم‌افزایی با سایر نیروهای مسلح – به ویژه ارتش جمهوری اسلامی – و توانمندسازی خود به دانش و فناوری‌های روز توانسته است قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور را ارتقاء و توسعه داده و با عقیم ساختن حربه‌های تهدید، و تحریم دشمنان، موجبات بالندگی و پیشرفت روزافزون ملت ایران را در فضایی توام با امنیت آرامش و امید فراهم آورد.