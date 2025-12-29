به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدمفر، ظهر دوشنبه در همایش میثاق بصیرت و برادری با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه و ناکامی دشمنان جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: یکی از سه عامل اصلی پیروزی ایران و شکست دشمن، انسجام ملی و اتحاد مقدسی بود که برخلاف همه محاسبات دشمن شکل گرفت.
وی با بیان اینکه دشمن از سالها پیش اختلافافکنی را بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای خود علیه جهان اسلام به کار گرفته است، افزود: چه در دوران استعمار انگلیس و چه امروز در نظام سلطه، ایجاد شکاف میان ملتها همواره یک راهبرد ثابت بوده اما در ایران، بهویژه در استانهایی مانند گلستان، همزیستی شیعه و سنی به یک الگوی ماندگار تبدیل شده است.
مقدمفر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره عوامل شکست دشمن گفت: رهبر انقلاب صراحتاً از انسجام ملی بهعنوان یکی از عوامل اصلی پیروزی یاد کردند؛ مفهومی که امام خمینی (ره) نیز نخستینبار با تعبیر «اتحاد مقدس» در پیام تاریخی خود پس از کشتار حجاج در سال ۶۶ به کار بردند.
محاسبه دشمن غلط از آب درآمد
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن انتظار داشت با آغاز حمله، اعتراضات داخلی به شورش خیابانی تبدیل شود، گفت: تصور آنها این بود که مردم به خیابانها میریزند، اما نتیجه دقیقاً ۱۸۰ درجه خلاف پیشبینیشان شد؛ حتی کسانی که منتقد بودند، پشت نیروهای مسلح ایستادند و این به معنای پیروزی انسجام ملی است.
وی فتنه ۸۸ را پیچیدهترین فتنه پس از انقلاب توصیف کرد و گفت: فتنه ۸۸ از نظر طراحی، حتی از جنگ تحمیلی هشتساله نیز خطرناکتر بود، زیرا برای نخستینبار دشمن توانست برخی خواص را از مردم جدا کند؛ اما بصیرت مردم در ۹ دی بساط آن را جمع کرد، همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نیز بصیرت عمومی، دشمن را زمینگیر کرد.
وعده نتانیاهو به ترامپ محقق نشد
مقدمفر با افشای بخشی از محاسبات دشمن گفت: نتانیاهو به ترامپ وعده داده بود که ایران را طی سه روز تحویل میدهد و حتی درباره جایگزینسازی با اپوزیسیون صحبت کرده بودند، اما نهتنها این وعده محقق نشد، بلکه در روز دوازدهم، دشمن از موضع ضعف بهدنبال توقف درگیری و خاموش شدن موشکها بود.
وی افزود: تلاشهای رسانهای بعدی برای روایتسازی پیروزی هم نتیجه نداد و افکار عمومی جهان دریافت که پیشبینی رهبر انقلاب درباره «سیلی سخت» محقق شده است.
نقش بیبدیل رهبری در مدیریت جنگ
این کارشناس مسائل راهبردی، نقش فرماندهی رهبر معظم انقلاب را تعیینکننده دانست و گفت: اگر مدیریت مستقیم و فرماندهی شخص رهبر انقلاب در همان ساعات اولیه جنگ نبود، هر کشور دیگری دچار فروپاشی میشد؛ اما طی چند ساعت، آرایش جدید دفاعی شکل گرفت و تمام سناریوی دشمن فرو ریخت.
غزه؛ سند زنده وحدت اسلامی
مقدمفر با اشاره به تحولات پس از «طوفانالاقصی» تأکید کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای مقاومت غزه، اثبات عملی پیام انقلاب اسلامی درباره وحدت اسلامی بود؛ جایی که شیعیان لبنان، یمن، عراق و ایران، جان خود را برای دفاع از برادران اهل سنت فلسطینی فدا کردند و این پیام بهروشنی به جهان اسلام منتقل شد.
دشمن از حمله نظامی ناامید شده است
وی با اشاره به وضعیت کنونی دشمنان ایران گفت: امروز دشمن از گزینه حمله نظامی ناامید شده و حتی از طریق واسطهها پیام میفرستد؛ اما تلاش میکند با حفظ «سایه جنگ» و فشار رسانهای و اقتصادی، مردم را دچار ناامیدی کند.
مقدمفر با تأکید بر نقش امید و آگاهی عمومی گفت: مردم ایران دشمن را شناختهاند و همانگونه که در ۹ دی و جنگ ۱۲ روزه ایستادند، امروز نیز اجازه نخواهند داد هویت، استقلال و عزت ملیشان قربانی جنگ روانی دشمن شود.
