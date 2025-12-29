  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

فرماندار رودان: ریختن نخاله ساختمانی در مسیر سیلاب‌ها ممنوع است

بندرعباس-فرماندار رودان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و احتمال وقوع سیلاب از همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و پیمانکاران خواست تا از ریختن نخاله‌های ساختمانی در مسیر جریان آب خوداری کنند.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و اجرایی در پی بارش‌های اخیر اظهار کرد: در منطقه کوه مولا واقع در بالادست محله پشته معزآباد، کانال‌های عبور آب پیش‌تر به‌منظور هدایت سیلاب‌ها پاکسازی شده‌اند و تجمع هرگونه مصالح یا نخاله ساختمانی در این مسیرها می‌تواند خطر طغیان و ورود سیلاب به مناطق پایین دست را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: ریختن نخاله در بستر رودخانه‌های فصلی یا مسیرهای طبیعی جریان آب ضمن مسدود کردن مسیر سیلاب، باعث افزایش خسارت به منازل و زیرساخت‌های شهری می‌شود و دستگاه‌های مسئول موظفند با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند.

محسنی در پایان از شهروندان خواست همکاری لازم را با مسئولان داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را فوراً به ستاد مدیریت بحران شهرستان رودان گزارش دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

