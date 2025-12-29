اهدای اعضای یکی از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری

‌به گزارش خبرگزاری مهر، پانته آ رمضان‌نژاد مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: رحمت الله یزدانی سامانی جانباز دوران دفاع مقدس و خبرنگار پیشکسوت شهرستان سامان عضو صداوسیما چهارمحال و بختیاری به علت خونریزی مغزی در بیمارستان بستری بود.

وی تصریح کرد: پس از تأیید مرگ مغزی این بیمار ۵۷ ساله از سوی پزشکان و اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، عمل جداسازی اعضای این عزیز فداکار جهت اهدا به بیماران نیازمند بامداد امروز در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد.

رمضان نژاد بیان داشت: طی این عمل، کبد و کلیه‌ها جهت اهدا به بیماران نیازمند عضو جداسازی شد

وی در پایان از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.

از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ مورد عمل اهدای عضو در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.