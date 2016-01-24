مجموعه ای بزرگ از جانوران شکار شده در سمنان کشف شد

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با همکاری پلیس امنیت اطلاعات شهرستان سمنان در بازرسی از منزل یکی از متخلفان سابقه دار لاشه سه راس آهو و یک راس قوچ وحشی به همراه شش عدد پستاندار شامل دو راس مرال، دو راس قوچ و دو راس آهو و نیز یک عدد قرقاول کشف و ضبط شد.

وی گفت: هم چنین در این بازرسی دو تخته پوست قوچ وحشی و یک تخته پوست آهو، دو جفت شاخ آهو یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی و یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی به همراه ۱۱۰ عدد فشنگ ساچمه زنی و ۹ عدد فشنگ گلوله زنی نیز توقیف شد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان ضمن ابراز تاسف از وقوع چنین اتفاقات تلخی که علاوه بر جریحه دار کردن روحیه دوستداران طبیعت موجب سلب آسایش و آرامش خانواده های متخلفان شکارو صید را فراهم می آورد، تاکید کرد: این اداره کل با همیاری نیروی انتظامی و دستگاه قضا و مردم شریف و طبیعت دوست استان هر گونه تخلف شکار و صید را رصد کرده و چنانچه امکان دستگیری متخلفان در محل وقوقع تخلف فراهم نشود با پیگیری و تعقیب آنان بالاخره در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

دامنگیر در پایان اضافه کرد: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.