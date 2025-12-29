ضرورت شفافیت، کار تیمی و تسریع در امور براساس قوانین و مقررات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در جریان بازدید از بخش‌های مختلف ستادی بانک، به همراه محمود حافظیان معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی و محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، در جلسه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات بانک حضور یافت و از نزدیک در جریان روند بررسی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات این کمیته قرار گرفت.

وی در این جلسه با اشاره به نقش مهم کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات در صیانت از منابع بانک و مدیریت بهینه دارایی‌ها، بر لزوم تسریع در فروش املاک مازاد و انجام معاملات بانک بر اساس رعایت دقیق قوانین و مقررات تأکید کرد.

مدیرعامل بانک مسکن شفافیت در فرآیندها، مستندسازی تصمیمات و تقویت کار تیمی و هم‌افزایی بین واحدها را از الزامات اصلی ارتقای کارآمدی، سلامت اداری و افزایش اعتماد ذی‌نفعان دانست و خاطرنشان کرد: انجام به‌موقع و قانون‌مند معاملات، نقش مستقیمی در بهبود عملکرد و تحقق اهداف کلان بانک دارد.

در ادامه این جلسه، جعفر آقاملایی عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن و رییس کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند فعالیت کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات، بر اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها همراه با رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: این کمیته با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر ضوابط، تلاش دارد ضمن حفظ منافع بانک، فرآیند معاملات و مناقصات را به شکلی شفاف و منظم پیش ببرد.

آقا ملایی افزود: کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات بانک مسکن در راستای قانون برگزاری مناقصات، راهبری کلان امور معاملاتی بانک و برگزاری جلسات مذکور را عهده دار است.

پس از پایان جلسه، مدیرعامل بانک مسکن با حضور در معاونت امور پشتیبانی و ادارات املاک، مهندسی ساختمان، کارپردازی، حسابرسی، بین‌الملل و بازرسی، از نزدیک در جریان امور جاری این واحدها قرار گرفت.

وی در گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این بخش‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌ها، بر اهمیت هماهنگی بین واحدی، رعایت انضباط اداری، تسریع در انجام امور و تقویت روحیه کار تیمی تأکید کرد و خواستار استمرار تعامل سازنده برای تحقق مأموریت‌ها و برنامه‌های بانک شد.