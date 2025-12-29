نفوذ توده هوای سرد و سامانه بارشی به کردستان با کاهش شدید دما

نشمیل احمدیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نفوذ توده هوای سرد و کاهش دمای محسوس و سوز سرمای غیرمتعارف از صبح روز سه‌شنبه در استان آغاز می‌شود و تا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مهم‌ترین مخاطره این سامانه، کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی به‌ویژه در صبح روز چهارشنبه است که تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی عنوان کرد: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال بروز اختلال در تأمین منابع انرژی، یخ‌زدگی لوله‌های آب و لغزندگی سطح جاده‌های مواصلاتی از جمله اثرات این سامانه است.

احمدیانی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی، عایق‌بندی مناسب لوله‌های آب، استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی و تنظیم دمای گلخانه‌ها، دامداری‌ها و سالن‌های پرورش قارچ تأکید کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کردستان همچنین از تداوم فعالیت سامانه بارشی دوم خبر داد و گفت: این سامانه از بعدازظهر امروز دوشنبه تا صبح سه‌شنبه به‌ویژه در نیمه غربی استان فعال خواهد بود و با بارش برف و باران (عمدتاً برف)، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد قابل‌ملاحظه و کولاک برف در ارتفاعات و گردنه‌ها همراه است.

وی افزود: این سامانه بیشتر مناطق استان به‌ویژه نیمه غربی شامل شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد، غرب سقز، غرب سنندج، کامیاران و همچنین مناطق زرینه، هزارکانیان، نساره، و ارتفاعات استان را در بر می‌گیرد و موجب لغزندگی و اختلال در ترددهای بین‌شهری و روستایی، انسداد برخی جاده‌های روستایی و کاهش دید افقی خواهد شد.

احمدیانی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: راهداری باید آمادگی کامل برای عملیات زمستانه در محورهای مواصلاتی و گردنه‌های برف‌گیر را داشته باشد و شهرداری‌ها نیز نسبت به آماده‌سازی ماشین‌آلات برف‌روب و نمک‌پاش در معابر اصلی، شریانی و پل‌ها اقدام کنند.

وی همراه داشتن تجهیزات زمستانه از جمله زنجیرچرخ، پوشش مناسب در سفرهای جاده‌ای و اتخاذ سایر تمهیدات پیشگیرانه را ضروری دانست.