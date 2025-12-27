  1. استانها
هشدار سطح قرمز برای غرب کردستان؛کولاک و انسداد جاده‌ها در پیش است

سنندج- مدیرکل هواشناسی کردستان با اعلام تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: با نفوذ توده هوای سرد و تقویت بارش‌ها، برای برخی مناطق غربی استان هشدار سطح قرمز صادر شده است.

رحیم صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کردستان اظهار کرد: پیرو صدور هشدار سطح نارنجی و با توجه به تقویت سامانه بارشی، پیش‌بینی می‌شود طی روز یکشنبه، توابع شهرستان‌های مریوان، بانه و سروآباد و همچنین بخش‌هایی از غرب شهرستان‌های سقز و دیواندره در محدوده هشدار سطح قرمز قرار گیرند.

وی افزود: فعالیت این سامانه از صبح روز یکشنبه آغاز شده و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت و بارش باران و برف که در اغلب مناطق به‌صورت برف خواهد بود به همراه مه‌گرفتگی، کاهش محسوس دید افقی، وزش باد گاهی شدید و کولاک برف، به‌ویژه در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی، از مهم‌ترین مخاطرات آن به شمار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه نیمه غربی استان بیشترین تأثیر را از این شرایط جوی خواهد گرفت، تصریح کرد: شهرستان‌های مریوان، بانه، سروآباد، غرب سقز و همچنین مناطق زرینه، هزارکانیان و نساره در معرض شدیدترین پیامدهای این سامانه قرار دارند.

صدیقی ادامه داد: لغزندگی معابر، اختلال جدی در ترددهای بین‌شهری و روستایی، انسداد احتمالی محورهای مواصلاتی و جاده‌های روستایی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی و همچنین افزایش مصرف حامل‌های انرژی از جمله پیامدهای مورد انتظار این وضعیت جوی است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باید برای اجرای عملیات زمستانه در محورهای اصلی و گردنه‌های برف‌گیر از جمله ژالانه، تته و خان، مناطق سرشیو و سارال آمادگی کامل داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی کردستان همچنین از شهرداری‌ها خواست ماشین‌آلات برف‌روب و نمک‌پاش را در معابر اصلی، خیابان‌ها و پل‌ها مستقر کرده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شهروندان را فراهم کنند.

صدیقی در پایان با توصیه به شهروندان تأکید کرد: مردم از انجام سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی خودداری کرده و توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

