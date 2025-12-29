بارش برف و باران در ۲۸ استان؛ هشدار مدیریت بحران به رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، در یک برنامه خبری تلویزیونی اعلام کرد: از روز شنبه تاکنون ۲۲ استان کشور درگیر بارشها بودهاند و همچنان این بارشها ادامه دارد، بهطوریکه در مجموع ۲۸ استان تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به بیشترین میزان بارشها در شهرهای ایذه، عسلویه و بندر لنگه گفت: با وجود انجام تمهیدات پیشگیرانه، شدت بارشها در برخی مناطق منجر به سیلاب و آبگرفتگی شده است.
ظفری افزود: بلافاصله تیمهای ارزیابی خسارت به مناطق آسیبدیده اعزام شدند تا وضعیت مسکنها، خسارتهای واردشده به اموال و سلامت مردم را بررسی کنند و نیروها به صورت میدانی در حال خدمترسانی هستند.
به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران، ۴۳۰۰ پایگاه اورژانس در سراسر کشور در حال ارائه خدمات هستند و جمعیت هلال احمر نیز با حدود ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی، اقدامات لازم برای اسکان اضطراری آسیبدیدگان را انجام داده است. همچنین راهداری کشور ۱۲۰ هزار کیلومتر از راهها را نمکپاشی و ایمنسازی کرده است.
وی با اشاره به قطعی برق در ۳۱۵ روستا گفت: بخشی از این قطعیها به دلایل ایمنی و بخشی به علت آسیب به تأسیسات رخ داده که وزارت نیرو در حال رفع آن است و پیشبینی میشود تا امروز بعدازظهر بخش عمدهای از برق وصل شود.
ظفری در پایان از شهروندان خواست در مناطقی که بیش از ۳۰ سانتیمتر آبگرفتگی وجود دارد، از تردد با خودرو خودداری کنند و پیش از سفر، وضعیت راهها را از مراجع رسمی بررسی کنند.
