صادقی: حمایت از تولید بدون توجه به کارگران ناقص است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در دهمین جلسه کمیسیون کارگری استان، اظهار داشت: کارگران طبقه زحمت‌کش و ضعیف جامعه هستند و همان‌طور که وظیفه دولت حمایت از مراکز تولیدی است، وظیفه حمایت از کارگران را نیز برعهده دارد.

وی افزود: تلاش ما باید حمایت‌گرایانه باشد تا هم تولید و هم کارگر آسیب نبینند؛ حمایت از تولید بدون توجه به کارگران ناقص است و حمایت از کارگران بدون حفظ تولید نیز پایدار نخواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان تأکید کرد: حمایت از تولید و کارگر دو روی یک سکه است؛ اگر تولید متوقف شود، کارگر آسیب می‌بیند و اگر کارگر بی‌انگیزه و بی‌پشتوانه باشد، تولید نیز دوام نخواهد داشت.

محمود عباسی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلاتی همچون قراردادهای کار، اصلاح عناوین شغلی کارگران و تقاضای بازنشستگی به استناد قانون سخت و زیان‌آور در واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: نهایت تلاش ما این است که مشکلات موجود در کمیسیون کارگری استان حل و فصل شود.

وی تأکید کرد: کمیسیون کارگری استان باید به محلی برای گفت‌وگوی سازنده میان کارگران و کارفرمایان تبدیل شود.