۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۲

حماسه ۹ دی، مظهر ولایتمداری ایران است

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در بیانیه‌ای به مناسبت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت این روز را مظهر بصیرت و ولایتمداری ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بیانیه‌ای را صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است؛

یوم‌الله ۹دی‌، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و پایبندی ایشان به عهد و پیمان‌شان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و نیز عرصه اثبات ارادت، تبعیت و میثاق ناگسستنی امت با امام و ولی فقیه خویش و برائت از سران و حامیان داخلی و خارجی فتنه به شمار می‌رود.

این حماسه وصف ناشدنی بار دیگر نشان داد بیعت هر ایرانی با قرآن‌، عترت و ولایت فقیه‌، حقیقتی انکارناپذیر بوده و بدون ذره‌ای تردید در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ این مرزوبوم آگاهانه و مشتاقانه استمرار خواهد یافت.

اقتدار و ایستادگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های بیشمار دشمنان و برافراشتن پرچم جهاد تبیین و بصیرت افزایی از سوی ایشان از عوامل اصلی ابتر ماندن فتنه ۸۸ و دیگر فتنه‌ها و دسیسه‌های شیطانی بوده و همواره ظهور و بروز چهره واقعی استکبار و ایادی دست نشانده‌اش را برای ملت فهیم و قهرمان ایران در پی داشته است.

مردم عزتمند، هوشیار و بصیر ایران اسلامی در نهمین روز از دی ماه سال ۸۸ به صورت یکپارچه با قیامی خودجوش و برگرفته از غرور ملی و مذهبی با خلق حماسه‌ای سترگ و تاریخی سبب شدند تا بساط فتنه و فتنه‌گران داخلی و خارجی برچیده شود تا این یوم الله مبارک، به عنوان مظهر بصیرت، هوشمندی، ولایتمداری و انقلابی‌گری برای همیشه در تاریخ کشور مانا و جاودان شود.

این بیانیه در پایان با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و جنگ تحمیلی دوازده روزه با تأکید بر اهمیت پاسداشت حماسه شکوهمند ۹ دی به عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» و بهره گیری از رهنمودهای داهیانه و نافذ رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) پیرامون فتنه ۸۸ تصریح کرده است: فراز و نشیب‌های مختلف در طول تاریخ این کشور به ملت بزرگ، فهیم و آگاه ایران آموخته است تا رویکردها و رفتارهای جبهه معاندین داخلی و خارجی را با حساسیت و دقت رصد کرده و با حضور به هنگام در صحنه به حول و قوه الهی هرگونه تحرکی در راستای زمینه‌سازی برای فتنه آفرینی‌های جدید در کشور را فداکارانه و شجاعانه خنثی کنند.

زینب رازدشت تازکند

