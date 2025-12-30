به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی به مناسبت شانزدهمین سالگرد حماسه ۹ دی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، به‌عنوان مجموعه‌ای برخاسته از جوهره ناب انقلاب و ریشه‌دار در رشته‌هایی درهم‌تنیده از عدالت‌خواهی، معنویت، شجاعت، اخلاق و مطالبه‌گری انقلابی، خود را پرچمدار صیانت از حقیقت انقلاب و برافراشته نگه‌داشتن حماسه ماندگار ۹ دی می‌داند؛ حماسه‌ای که نه یک واکنش مقطعی، بلکه محصول بصیرت جمعی، آگاهی تاریخی و تشخیص بهنگام ملت ایران در یکی از پیچیده‌ترین میدان‌های جنگ ترکیبی دشمن و راهگشا در هر زمان و هر حادثه فتنه گون خواهد بود.

حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ نماد اقتدار ملتی است که در اوج غبارآلودگی فضای سیاسی و رسانه‌ای، جهت حرکت خود را گم نکرد و با تاب‌آوری مثال‌زدنی، میان رقابت انتخاباتی و امنیت ملی، میان اختلاف سلیقه و اصل نظام، و میان اعتراض قانونی و قانون‌شکنی سازمان‌یافته، فاصله گذاری روشن انجام داد. این روز، معیار وفاداری به مردم‌سالاری دینی و خط تمایز حق از باطل شد.

فتنه ۸۸؛ پروژه‌ای علیه مردم‌سالاری دینی

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در شانزدهمین سالگرد این حماسه تأکید می‌کند آنچه در سال ۱۳۸۸ رخ داد، نه صرفاً یک اختلاف انتخاباتی، نه منازعه چند نامزد، و نه نتیجه خطاهای مقطعی داخلی بود. فتنه ۸۸، یکی از حلقات پروژه‌ای چندلایه و بلندمدت برای ضربه به اصل مردم‌سالاری دینی بود؛ الگویی نوظهور که با پیوند اراده مردم و حاکمیت ارزش‌های دینی، بنیان نظری و عملی لیبرال‌دموکراسی غرب را به چالش کشیده است.

در این رخداد مهم تمرکز دشمن، نه بر نتیجه یک رقابت سیاسی، بلکه بر بی‌اعتبارسازی اصل انتخابات قانونی و کاستن از اعتماد عمومی نسبت به رأی ملت بود. همان نقطه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه تاریخی ۲۹ خرداد ۸۸ با قاطعیت بر آن ایستادند: مطالبه سند، تمکین به قانون و رد هرگونه ابطال بی‌ضابطه.

مردم‌سالاری دینی؛ چالشی تمدنی

جمهوری اسلامی ایران با طرح الگوی مردم‌سالاری دینی، روایت تاریخی و انسان ستیز و حقیقت گریز غرب را به چالش کشید؛ روایتی که مشروعیت ۳۰۰ ساله خود را بر دوقطبی «دین» و «آزادی» بنا کرده و مدعی است که عصر دین مداری و خدا باوری به سر آمده است. حال آنکه تجربه عملی جمهوری اسلامی نشان داد دین می‌تواند در متن سیاست، با رأی و اراده مردم، نظامی مشروع، پایدار و مردمی بنا کند.

در مقابل، لیبرال‌دموکراسی غربی، علیرغم شعارهای پرطمطراق، در عمل به الیگارشی سرمایه تبدیل شده است؛ جایی که رسانه، حزب و انتخابات در اختیار سرمایه‌داران است و رأی مردم به ابزاری نمایشی تنزل پیدا کرده است. خطر نفوذ این منطق در ساختار انتخاباتی کشور، خطری واقعی است که در بیانات رهبر انقلاب به‌درستی نسبت به آن هشدار داده شده است.

نقش ولایت فقیه؛ حامی رأی مردم

یکی از تحریف‌های رایج در روایت‌های تطهیری فتنه، تقابل‌سازی میان ولایت فقیه و رأی مردم است. حال آنکه تجربه ۸۸ نشان داد ولایت فقیه، دقیقاً در جانب صیانت از رأی مردم و حق‌الناس ایستاد و نشان داد نفی انتخابات، نفی حاکمیت مردم و عین دیکتاتوری است و ولایت فقیه، سد این لغزش تاریخی شد.

در منطق مردم‌سالاری دینی مکتب امام (ره)، حاکمیت نه صرفاً با مشروعیت شرعی و نه صرفاً با مقبولیت مردمی، بلکه با ترکیب و امتزاج این دو محقق می‌شود. حق انتخاب حاکمان، حق الهی و شرعی مردم است و تحقق آن مستلزم عمل حاکمان در چارچوب شریعت، قانون اساسی و رضایت عمومی است. این منطق عمیق، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که در فتنه ۸۸ هدف قرار گرفت.

حماسه ۹ دی؛ لحظه تشخیص تاریخی ملت

۹ دی‌ماه، روزی بود که ملت ایران با قطع نظر از اینکه به چه کسی رأی داده‌اند، برای دفاع از اصل قانون، اصل رأی و اصل نظام به میدان آمدند. این حضور، طومار قانون‌شکنی و فشار خیابانی را درهم پیچید و پروژه دشمن را با شکست راهبردی مواجه ساخت.

۹ دی، نه یک حرکت احساسی، بلکه نتیجه بلوغ سیاسی و دینی ملتی بود که توانست مسائل رقابتی را از مسائل بنیادین کشور تفکیک کند. از این منظر، ۹ دی یک معیار دائمی است؛ معیاری برای سنجش صداقت مدعیان اصلاح، عدالت و جمهوریت.

خواص و مسئولیت تاریخی آنان

تجربه فتنه نشان داد سکوت خواص در بزنگاه‌ها، بی‌طرفی نیست. قرآن کریم، رضایت به ظلم را هم‌سنگ مشارکت در آن می‌داند. از همین‌رو، پشیمانی واقعی از فتنه، بدون تبرّی صریح، معنا ندارد. تلاش برای بازتعریف فتنه به «سوءتفاهم»، «هیجان سیاسی» یا «خطای دوطرفه»، نه تحلیل منصفانه، بلکه تحریف آگاهانه تاریخ است.

در همین چارچوب، نامه‌ها و اظهارات برخی تئوریسین‌های جریان سکولار که به فرآیندهای بلندمدت تغییر فکری و سیاسی در جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند، نشان می‌دهد فتنه، محصول اتفاقی ناگهانی نبوده، بلکه نتیجه کار مستمر فکری، رسانه‌ای و شبکه‌ای بوده است. آنجا که یکی از تئوریسین‌های جریان فتنه در نامه اش در شهریور ۸۸ می‌گوید: «این جنبش محصول بیست سال جهاد فرهنگی و دردمندانه روشنگران و پیکارگران عرصه سیاست و فرهنگ است».

قلم به دستانی از حلقه کیان همچون عبدالکریم سروش، که فتنه را در نامه‌هایشان به استعاره آراستند و قانون‌شکنی را با شعر تطهیر کردند، عامدانه جای علت و معلول را وارونه نشان دادند و ما با همان ادبیاتشان می‌گوئیم که: صندوق‌ها نلرزیدند، این حقیقت بود که زیر پای روایت‌های بی‌سند شما لغزید. فتنه رسوا شد، نه مردم‌سالاری.

پروژه تطهیر؛ تهدید امروز

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که امروز خطر اصلی، تکرار خیابانی فتنه نیست، بلکه تطهیر نرم آن با آرایش و تابلوی جدید است؛ پروژه‌ای که با عادی‌سازی قانون‌شکنی، حذف مرزهای تبرّی و بی‌اثر کردن ۹ دی، می‌کوشد حافظه تاریخی ملت را دچار اختلال کند.

وقتی کسانی که هرگز از فتنه اعلام برائت نکرده‌اند، در جایگاه تصمیم‌سازی یا مرجعیت اجتماعی منصوب و بازتعریف می‌شوند؛ وقتی چهره‌های ساده لوحی با عنوان «مرجع مردم» تیتر یک روزنامه شأن می‌شود؛ وقتی ۹ دی به «واکنش احساسی» تقلیل می‌یابد؛ باید فهمید که با یک اشتباه ساده مواجه نیستیم، بلکه با امتداد یک پروژه روبه‌رو هستیم. نادیده گرفتن نقش دشمن خارجی و شبکه‌های هم‌پیمان داخلی، نشانه‌های روشن این پروژه است. تجربه نشان داده است هر جا مرزها کمرنگ شده، هزینه‌های بعدی سنگین‌تر بوده است.

عبرت‌های راهبردی و آینده پیش رو

شیطان بزرگ، پس از ناکامی در یک میدان، از خباثت و پلیدی دست نمی‌کشد، بلکه تابلوها و روش‌ها را نو به نو تغییر می‌دهد. تعبیر مرد دیوانه و سگ هار زیبنده ترامپ و نتانیاهو است که با تلاش بی ثمر برای پیوند حملات نظامی در جنگ ۱۲ روزه با اغتشاشات اجتماعی، جنگ روایت‌ها، جنگ شناختی و نفوذ در فرآیندهای انتخاباتی، به دنبال ادامه همان مسیر بودند.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نوسانات ارزی معیشت اصناف و جامعه را گروگان گرفته، تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان می‌دهد پیوند زدن مطالبات اقتصادی با پروژه ناامنی، دقیقاً در زمین دشمن بازی کردن است؛ الگوی شناخته‌شده‌ای که از «تحریم برای تنگنای معیشتی» آغاز می‌شود و با «نفوذ هسته‌های رادیکال در اعتراضات صنفی» به

دنبال امنیت‌زدایی و تشدید التهاب بازار است.

جمعیت جانبازان بر این باور است تاریخ بازار ایران گواهی می‌دهد هر زمان آرامش اجتماعی آسیب دیده، جهش ارز و فرار سرمایه شتاب گرفته و هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم نشسته است. فاصله گذاری هوشمندانه میان اعتراض بحق اقتصادی و اغتشاش هدایت‌شده سیاسی امروز یک ضرورت ملی است؛ چرا که حفظ ثبات، شرط لازم برای اصلاح اقتصادی و خنثی‌سازی همان مثلث فشار-اغتشاش-بی‌ثباتی است که دشمن سال‌هاست بر آن سرمایه‌گذاری کرده است.

ما جانبازان در راستای صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق مأموریت رهبری نهضت بر این باوریم؛ سرمایه اصلی جمهوری اسلامی در برابر این پروژه، نه صرفاً قدرت نظامی، بلکه ملت مؤمن، آگاه و منسجم است؛ ملتی که در حماسه ۹ دی نشان داد در لحظه خطر، پای اصل انقلاب می‌ایستد. ما نیک می‌دانیم در هر مقطع تاریخی، مسئله اصلی صرفِ گفتنِ حقیقت نیست، بلکه تشخیص وزن خطا و شناخت لحظه انجام تکلیف است؛ چه‌بسا کاری که اگر به‌موقع انجام شود، عین صواب و نجات‌بخش است، اما با تأخیر، همان عمل بی‌اثر و حتی هزینه‌زا می‌شود. بصیرت، آمادگی و گذشت، لازمه ایستادن در این لحظه‌هاست؛ چرا که حرکت الهی با مرددها و مرده‌دل‌ها پیش نمی‌رود، بلکه با کسانی پیش می‌آید که زمان‌شناس‌اند و مسئولیت خود را دقیقاً در همان لحظه‌ای که باید، به دوش می‌کشند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، با اتکا به تجربه انقلاب، دفاع مقدس و فتنه ۸۸، مواضع خود را با صراحت اعلام می‌کند:

• حماسه ۹ دی خط قرمز حافظه تاریخی ملت ایران است.

• مردم‌سالاری دینی، دستاورد راهبردی انقلاب و غیرقابل معامله است.

• فتنه بدون تبرّی، تطهیر است.

• دفاع از انتخابات، دفاع از رأی ملت و مقابله با دیکتاتوری پنهان پول و رسانه است.

• مسئولان، نخبگان و رسانه‌ها موظف به مرزبندی شفاف با جریان فتنه و پروژه تحریف هستند.

ما جانبازان انقلاب اسلامی، آموخته‌ایم که هزینه مقاومت، کمتر از هزینه تسلیم است و تحریف حقیقت، مقدمه تکرار خطاست. همان‌گونه که در میدان جنگ، یک وجب از خاک این سرزمین قابل معامله نبود، امروز نیز یک سطر از حقیقت فتنه و حماسه ۹ دی قابل تحریف نیست.

فتنه شاید تکرار نشود؛ اما اگر بیدار نباشیم، با نقاب جدید تطهیر می‌شود.