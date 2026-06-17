«قبس قصه»؛ دراماتورژی وحی، از متن مقدس تا جهان داستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر پژوهشی در دراماتورژی وحیانی و هنر روایت جهان مقدس است؛ تلاشی برای کشف اصول روایت، شخصیت‌پردازی، کشمکش، تعلیق و آفرینش دراماتیک در متون مقدس و سنت دینی. «قبس قصه» می‌کوشد نشان دهد که وحی تنها منبع معنا و محتوا نیست، بلکه در شیوه روایت، معماری داستان و ساخت درام نیز ظرفیت‌هایی نهفته دارد که می‌تواند الهام‌بخش نویسندگان و فیلم‌سازان امروز باشد.

کتاب در ۲۷۰ صفحه رقعی و در شانزده پلان سامان یافته است. پلان‌های آغازین به مبانی نظری روایت وحیانی می‌پردازند؛ از جهان‌های مقدس، سنت‌های الهی و دالّ مرکزی گرفته تا نسبت میان امانت‌داری و آفرینش هنری. در ادامه، مباحثی چون شخصیت‌پردازی، دیالوگ‌نویسی، کشمکش، تعلیق، آشنازدایی و صحنه‌پردازی نمادین بررسی می‌شوند. فصل‌های پایانی نیز به ساختارهای کلان روایت، هندسه رهایی، الگوی هشت‌پرده‌ای و زیبایی‌شناسی وحیانی اختصاص یافته‌اند.

کتاب از تجربه مستقیم نویسنده در پژوهش و نگارش آثار نمایشی دینی سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، صرفاً یک متن نظری نیست؛ بلکه تلاشی است برای آزمودن نظریه در میدان عمل و جست‌وجوی پاسخ به مسئله‌ای که سال‌ها پیش روی نویسندگان و هنرمندان دینی قرار داشته است: چرا بسیاری از آثار دینی، با وجود برخورداری از غنی‌ترین مضامین، از نظر دراماتیک کم‌اثرند و چگونه می‌توان به زبانی داستانی برای بیان امر مقدس دست یافت؟