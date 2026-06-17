  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

«قبس قصه»؛ دراماتورژی وحی، از متن مقدس تا جهان داستان

«قبس قصه»؛ دراماتورژی وحی، از متن مقدس تا جهان داستان

«قبس قصه» تازه‌ترین اثر رضا مصطفوی از سوی انتشارات عهدمانا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر پژوهشی در دراماتورژی وحیانی و هنر روایت جهان مقدس است؛ تلاشی برای کشف اصول روایت، شخصیت‌پردازی، کشمکش، تعلیق و آفرینش دراماتیک در متون مقدس و سنت دینی. «قبس قصه» می‌کوشد نشان دهد که وحی تنها منبع معنا و محتوا نیست، بلکه در شیوه روایت، معماری داستان و ساخت درام نیز ظرفیت‌هایی نهفته دارد که می‌تواند الهام‌بخش نویسندگان و فیلم‌سازان امروز باشد.

کتاب در ۲۷۰ صفحه رقعی و در شانزده پلان سامان یافته است. پلان‌های آغازین به مبانی نظری روایت وحیانی می‌پردازند؛ از جهان‌های مقدس، سنت‌های الهی و دالّ مرکزی گرفته تا نسبت میان امانت‌داری و آفرینش هنری. در ادامه، مباحثی چون شخصیت‌پردازی، دیالوگ‌نویسی، کشمکش، تعلیق، آشنازدایی و صحنه‌پردازی نمادین بررسی می‌شوند. فصل‌های پایانی نیز به ساختارهای کلان روایت، هندسه رهایی، الگوی هشت‌پرده‌ای و زیبایی‌شناسی وحیانی اختصاص یافته‌اند.

کتاب از تجربه مستقیم نویسنده در پژوهش و نگارش آثار نمایشی دینی سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، صرفاً یک متن نظری نیست؛ بلکه تلاشی است برای آزمودن نظریه در میدان عمل و جست‌وجوی پاسخ به مسئله‌ای که سال‌ها پیش روی نویسندگان و هنرمندان دینی قرار داشته است: چرا بسیاری از آثار دینی، با وجود برخورداری از غنی‌ترین مضامین، از نظر دراماتیک کم‌اثرند و چگونه می‌توان به زبانی داستانی برای بیان امر مقدس دست یافت؟

کد مطلب 6863304
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها