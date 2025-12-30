به گزارش خبرنگار مهر، مردم سمنان صبح سه شنبه همزمان با سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و ولایتمداری، در معراج الشهدای میدان سعدی سمنان گردهم آمده و تجمع انقلابی و بزرگ را ترتیب دادند.

به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، اجتماع انقلابی و بزرگ مردم مرکز استان سمنان امروز با حضور پرشور زنان و مردان سمنانی در حالی برگزار شد که جمعیت با پلاکاردهایی انقلابی، حمایت خود را از آرمان‌های

امام و شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام داشتند.

مردم سمنان با به گردن انداختن چفیه و در دست داشتن تصاویر و تمثال شهدایی مانند شهید سلیمانی و همچنین پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی و بصیرت افزایی مزین به تمثال رهبر معظم انقلاب اسلامی، با آرمان‌های ولایت تجدید بیعت کردند.

میدان سعدی سمنان از ساعتی قبل از برگزاری اجتماع بزرگ سالروز حماسه ۹ دی، مملو از جمعیت شده بود و مردان و زنان، پیر و جوان، دانشجو و کارمند و کارگر و پزشک و دامدار و صنعتگر در کنار هم در صفوف به هم فشرده، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم دامغان هم ساعت ۱۰ صبح در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) اجتماع انقلابی برگزار خواهند کرد از دامغان خبر می‌رسد که هنوز در فاصله نیم ساعتی مانده به این مراسم، مردم از گوشه و کنار دیار صددرواره خودشان را به این حسینیه رسانده‌اند.

مردمی که سمت حسینیه ابوالفضل (ع) دامغان می‌رود، پلاکارهایی مزین به تمثال رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در دست دارند و حضور پرشور بانوان از جمله نکات قابل توجه این مراسم است.

در آرادان ساعت هشت صبح ۹ دی در مسجد صاحب الزمان (عج) و در میامی ۹ دی ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع نیز مراسم گرامی داشت حماسه حضور و بصیرت برپا است اما در دیگر نقاط استان سمنان مراسم به صورت اجتماع مردمی در مساجد و حسینیه‌ها و بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

بخشی از این مراسم امروز غروب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد تا مردم متدین و ولایی استان سمنان بتوانند در این مراسم حضور باشکوهی داشته باشند همانطور که امروز هم استانی هایشان در نقاط مختلف علیرغم سرمای هوا در میدان حضور و عمل حاضر شده و حماسه‌ای دیگر خلق کردند آن هم در برهه‌ای حساس که دشمن تلاش دارد روایت‌های نادرست خود را دیکته کند.