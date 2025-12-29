قطع و وصل مکرر برق به وسایل مردم و کارخانه فسفات چرام آسیب می زند

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در برخی مواقع برق شهرستان چرام روزانه ۱۰ تا ۱۵ مرتبه قطع و وصل می‌شود، اظهار کرد: این وضعیت موجب بروز آسیب‌های فراوان به وسایل برقی و الکتریکی شهروندان شده و نارضایتی و گلایه جدی مردم را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه در پاسخ به مطالبات مردمی برای رفع مشکل نوسان و ناپایداری برق، این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد، افزود: پس از آن مسئولان استانی و شهرستانی پای کار آمدند و قول مساعد دادند تا پیش از تابستان سال ۱۴۰۵ مشکل ناپایداری برق چرام برطرف شود.

امام جمعه چرام با اشاره به وضعیت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برق این استان زیر نظر منطقه خوزستان قرار دارد و برق مصرفی شهرستان چرام از این استان منتقل و سپس توزیع می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت کارخانه فسفات چرام گفت: این کارخانه نقش مهمی در اشتغال جوانان و رونق اقتصادی منطقه دارد، اما نوسان و ضعف برق مشکلاتی برای فعالیت آن ایجاد کرده و حتی می‌تواند در صورت تداوم، منجر به تعطیلی این واحد تولیدی شود.

حجت‌الاسلام افشار با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک پست برق دوخطه در شهرستان وجود دارد، افزود: چرام به یک پست برق دیگر نیاز دارد و قرار است استان خوزستان یک پست برق جدید را راه‌اندازی کند.

وی بیان کرد: ضروری است هرچه سریع‌تر خط دوم پست برق وارد مدار شود تا برق پایدار مورد نیاز کارخانه فسفات و منازل مسکونی شهرستان تأمین شود.

امام جمعه چرام اضافه کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی و دولتمردان در سطح ملی نسبت به این موضوع حساس که مستقیماً با اشتغال، درآمد و معیشت مردم سروکار دارد، توجه ویژه داشته باشند و رفع مشکل نوسان و ناپایداری برق شهرستان چرام را در اولویت قرار دهند.