شهرستان چرام به مرکز تحقیقات استراتژیک محصولات کشاورزی نیاز دارد

شکرالله امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چرام به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در استان شناخته می‌شود که برخی از محصولات آن شهره ملی و حتی بین‌المللی دارد.

وی بیان کرد: برنج نماد کشاورزی این شهرستان است و تا چند سال پیش برنج چرام جزو یکی از مهمترین ارقام برنج کشور به شمار می‌رفت.

امامی افزود: به دلایل مختلف از جمله خشکسالیهای اخیر نام برنج چرام در میان محصولات مهم برنج کشور از بین رفته و تولید آن کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: مسئولان و متولیان کشاورزی استان باید گام موثری برای کشاورزی و تولید انبوه این محصول در شهرستان بردارند.

زیرساختهای گردشگری در چرام مهیا نیست

فرماندار چرام همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان گفت: این شهرستان به واسطه داشتن مناظر بکر و طبیعی در فصول مختلف سال از جمله بهار و پاییز و زمستان مقصد خوبی برای گردشگری در جنوب کشور است.

وی با بیان اینکه زیرساختهای گردشگری در چرام جوابگوی این صنعت نیست، عنوان کرد: مسئولان استانی باید توجه بیشتری به این قابلیت‌ها داشته باشند و به کمک بخش گردشگری در این شهرستان بشتابند.

امامی با اشاره به قابلیت‌های معادن این شهرستان و به خصوص معادن مهم فسفات گفت: معادن فسفات چرام از دیرباز یکی از ذخایر بزرگ شناخته شده فسفات کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: برای بهره‌برداری ازاین معادن تاکنون توقف‌های نابه‌جایی در روند کاری وجود داشته است.

فرماندار چرام همچنین عنوان کرد: بسیاری از مناطق چرام، صعب‌العبورهستند و ما از راه روستایی استان انتظار بیشتری در جهت نظارت بر کار پیمانکاران را داریم.

وی افزود: نظارت بر اجرای پروژه‌های راه روستایی در این شهرستان تا حدودی قابل قبول نیست و اکیپ‌های فنی باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی با اشاره به مناطقی که در راه روستایی مشکل دارند، اظهار داشت: جاده چرام به "گره‌ای"، چرام به "سرفاریاب" و "سرفاریاب" به "سادات" و چرام به "پشته زیلایی" و منطقه "دلی‌جی" احتیاج به کار بیشتری دارد.

فرماندار چرام راه‌اندازی دانشکده صنعت و معدن چرام را از خواسته‌های به حق مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز فراز و فرودهای بسیاری را تاکنون به خود دیده است.

وی افزود: قرار بود دانشکده صنعت و معدن در سال 89 راه‌اندازی شود که تاکنون این موضوع به تعویق افتاده است.

امامی بیان کرد: هنوز محوطه‌سازی و تکمیل برخی قسمت‌های این دانشکده انجام نشده است.