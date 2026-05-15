حجت الاسلام افشار: افول آمریکا آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه چرام با اشاره به اظهارنظر برخی مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه «ایران با یک درصد بودجه ما را در خاورمیانه نابود کرد»، اظهار کرد: افول آمریکا شروع شده و اقدامات دولت این کشور، به‌ویژه ترامپ، در تشدید این روند نقش داشته است.

وی افزود: جنگ تحمیلی رمضان و واکنش‌های قدرتمندانه ایران نشان داد ابهت پوشالی آمریکا و اسرائیل فرو ریخته است.

امام‌جمعه چرام با اشاره به سخنان جدید جان بولتون، بیان کرد: بولتون که همواره از چهره‌های تهاجمی علیه ایران بوده، اکنون از تله‌ای راهبردی سخن می‌گوید که ترامپ در آن گرفتار شده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به فرمایش امام جواد(ع) درباره پرهیز جاهلان از ایجاد اختلاف اشاره کرد و گفت: از امام جواد(ع) حدود ۲۵۰ حدیث نقل شده و عمر کوتاه آن حضرت دلیل محدود بودن روایات است. وی به معرفی برخی از راویان برجسته امام از جمله احمد بن ابی‌نصر بزنطی، صفوان بن یحیی و عبدالعظیم حسنی پرداخت.

حجت الاسلام افشار همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی، این روز را بزرگداشت «شهدای خدمت» دانست و گفت: هشتمین رئیس‌جمهور که متولد و پرورش‌یافته در محله امام رضا(ع) بود، در سالروز ولادت همان امام به آسمان پرکشید.

وی در ادامه به ۳۱ اردیبهشت، «روز اهدای عضو، اهدای زندگی» اشاره کرد و گفت: فتاوای امام خمینی(ره) در سال‌های ابتدایی انقلاب زمینه ثبت این روز ملی را فراهم کرد.

امام جمعه چرام افزود: اعضایی مانند قلب، ریه، کبد، کلیه، روده کوچک و لوزالمعده و نیز بافت‌هایی مانند قرنیه، پوست و تاندون قابل اهدا هستند و یک فرد مرگ‌مغزی می‌تواند جان ۱ تا ۸ نفر را نجات دهد.

وی با تشویق مردم به ثبت‌نام برای اهدای عضو گفت: نیت خیر مؤمن اگر به عمل نینجامد دارای اجر عظیم است و داشتن کارت اهدای عضو تصمیم خانواده را در زمان حساس آسان می‌کند و انسان را در خیر و برکت به دیگران تکثیر خواهد کرد.