حجتالاسلام سید نورالله افشار در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: برنامههای متنوعی برای گرامیداشت این عید بزرگ در شهرستان چرام تدارک دیده شده است.
وی افزود: دسته شادپیمایی و مراسم بیعت با رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر در سطح شهر برگزار و همچنین جشنها و برنامههای فرهنگی متعددی در خیابانها و محلات مختلف پیشبینی شده است.
امام جمعه چرام با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برگزاری مراسم غدیر تصریح کرد: موکبهای مردمی در محلات مختلف برپا میشود و هر محله و خانهای در حد توان خود در بزرگداشت عید غدیر سهیم خواهد بود.
وی از برپایی سفرههای اطعام و پخت غذا در روز غدیر خبر داد و گفت: روز غدیر به «یومالاطعام» معروف است و شهروندان در نقاط مختلف شهرستان با توزیع غذا و پذیرایی از مردم، این سنت ارزشمند را احیا خواهند کرد.
حجت الاسلام افشار برگزاری مسابقه حفظ خطبه غدیر و دهها برنامه فرهنگی و مذهبی دیگر را از جمله برنامههای این ایام عنوان کرد و افزود: این برنامهها در شب و روز عید غدیر با حضور مردم ولایتمدار چرام برگزار خواهد شد.
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