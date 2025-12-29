به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیمحمد نائینی بعد از ظهر دوشنبه در جریان سفر یکروزه خود به استان گیلان، با آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و حجتالاسلام والمسلمین احسانالله محمدی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس استان دیدار و گفتوگو کرد.
سردار نائینی که بهعنوان سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه برای سخنرانی در ویژهبرنامه گرامیداشت حماسه ۸ دی مردم گیلان به رشت سفر کرده بود، در این دیدارها با اشاره به جایگاه ممتاز مردم گیلان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم این استان در بزنگاههای حساس تاریخ انقلاب، با بصیرت، ولایتمداری و حضور آگاهانه، نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی فتنهها ایفا کردهاند.
وی حماسه ۹ دی را نماد تجلی بصیرت ملی دانست و افزود: انتقال پیامها، عبرتها و دستاوردهای این روز تاریخی به نسل جوان، یک ضرورت راهبردی است و باید با رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر جهاد تبیین دنبال شود.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی هم همچنین بر همافزایی نهادهای فرهنگی، انقلابی و رسانهای استان گیلان برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای بزرگداشت این مناسبت تأکید کرد و نقش گیلان را در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی، نقشی ماندگار و الهامبخش توصیف نمود.
