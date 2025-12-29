به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق در جشن گلریزان اجتماعی دادگستری استان زنجان، با اشاره به اهمیت انفاق و احسان در جامعه اظهار کرد: انفاق، چه آشکار و چه پنهان، یکی از بهترین ابزارهای اصلاح جامعه و تأمین آرامش و امنیت روحی افراد است و برای نیکوکاران اجر الهی به همراه دارد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: تمام اقداماتی که با همراهی مردم و خیران در حوزه‌های اجتماعی انجام می‌شود، از جایگاه ویژه‌ای نزد خداوند و در جامعه برخوردار است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به فرمایشات امام حسن عسکری (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، ایمان، نیکوکاری و اقدامات فی‌سبیل‌الله را از برترین خصلت‌های انسانی دانست و گفت: این اقدامات موجب ارتقای جایگاه اخلاقی و اجتماعی افراد می‌شود.

فرجی‌برحق با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان تصریح کرد: در ۲۹ ماه گذشته، اقداماتی از جمله راه‌اندازی مرکز جمع‌آوری متکدیان، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، پیگیری امور مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی متمرکز برای زندانیان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات با همکاری دادگستری، دستگاه‌های اجرایی، خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شده است، ادامه داد: این برنامه‌ها با هدف کنترل ریشه‌ای آسیب‌های اجتماعی تداوم خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان همچنین بر لزوم توجه همزمان به مسائل خانوادگی، تربیتی و آموزشی در کنار مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: آموزش، حمایت و بازتوانی اجتماعی خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

در ادامه این مراسم، سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف زنجان، با اشاره به نقش فعال اصناف در حمایت از نیازمندان اظهار کرد: بازار زنجان همواره در کنار مردم و نظام بوده و در شرایط مختلف، به‌ویژه در بحران‌ها، برای تأمین نیازهای اساسی جامعه تلاش کرده است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: نیکی به خلق نشانه ایمان است و خدمت به مردم، زمینه‌ساز پذیرش سایر عبادت‌ها به شمار می‌رود. اصناف خود را جدا از مردم و دولت نمی‌دانند و همواره در کنار جامعه حضور دارند.

مقدمی با اشاره به نقش بازار زنجان در دوران دفاع مقدس و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خاطرنشان کرد: بازار علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌عنوان تاجر آخرت نیز در خدمت مردم و نیازمندان بوده است.