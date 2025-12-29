آمنه عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجله «سُها» به سفارش مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و با مدیریت خانه هنر و رسانه پیشرفت تولید شده است و هدف اصلی آن، روایت دستاوردهای زنان ایرانزمین در عرصههای مختلف پیشرفت کشور است.
وی افزود: این مجله بهدنبال معرفی الگوهای واقعی و الهامبخش از میان بانوان جامعه است و نشان میدهد که پیشرفت کشور، چهرهای زنانه، فعال و اثرگذار دارد.
کارشناس امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به محتوای این نشریه گفت: «سُها» با نگاهی فراتر از کلیشهها، در قالب پروندهها و گزارشهای جذاب به معرفی زنان پیشرو در حوزههای مختلف میپردازد.
عزیزی ادامه داد: در بخش فناوری و دانشبنیان، روایتهایی از نقش بانوان در تولید واکسنهای نوترکیب، فناوری نانو، تولید بذرهای ایرانی و حتی مشارکت در پروژههای فضایی مانند ماهوارههای «کوثر» و «هدهد» ارائه شده است.
وی با اشاره به بخش اقتصادی این نشریه بیان کرد: در حوزه کارآفرینی، داستان موفقیت بانوانی از نقاط مختلف کشور منتشر شده است؛ از جمله روایت فعالیت خانم دکتر فاطمه سقطچی، بنیانگذار شرکت «ایمن نانو فام» زنجان که در مسیر خودکفایی کشور در تولید مکملهای دامی نقشآفرین بوده است.
کارشناس امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: بخش مهمی از مجله «سُها» به نقشهای اجتماعی و خانوادگی بانوان اختصاص دارد و نشان میدهد که چگونه حمایتگری، تربیت نسل و مدیریت خانواده توسط زنان، زمینهساز پیشرفت ملی میشود.
عزیزی با اشاره به انتشار سومین شماره این مجله گفت: سومین شماره «سُها» در ۲۰۰ صفحه منتشر شده و علاقهمندان میتوانند برای تهیه این نشریه از طریق آیدی تلگرامی @soha_magiran، پایگاه اینترنتی pishvano.com/product/soha و یا نسخه الکترونیکی در اپلیکیشنهایی مانند «طاقچه» اقدام کنند.
وی در پایان تأکید کرد: پیام اصلی «سُها» این است که بانوان ایرانی میتوانند در همه عرصهها نقشآفرین باشند. این مجله تنها یک نشریه نیست، بلکه بستری برای تقویت امید، اعتماد به نفس و روحیه جهادگری در میان زنان و دختران کشور است و میتواند گفتمان «زن و پیشرفت» را در جامعه تقویت کند.
