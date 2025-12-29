علی نژاد: از ورزشکاران مهاجرت کرده میخواهیم به کشور باز گردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان مجمع فدراسیون ورزش های دانشگاهی در مورد بودجه بازی های آسیایی ناگویا گفت: در لایحه دولت بودجه جاری کمیته ملی المپیک ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و ردیف مربوط به اعزام‌ها دو برابر شده است. علی رغم اینکه دولت بودجه‌ای انقباضی بسته و رشد کلی بودجه کشور حدود ۵ درصد بوده اما مجموع بودجه کمیته ملی المپیک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. ردیف جاری ما حدود ۱۰ درصد رشد کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل درک است.

وی گفت: آنچه قطعی است این است که مسئولیت اعزام کاروان به بازی‌های آسیایی بر عهده کمیته ملی المپیک است و طبیعتاً اگر منابعی در این حوزه وجود داشته باشد، باید در اختیار کمیته قرار بگیرد.

علی‌نژاد همچنین از حمایت سازمان برنامه و بودجه قدردانی کرد و افزود: سازمان برنامه در طول سال ۱۴۰۴ همکاری خوبی با ما داشت و منابع مالی به‌موقع پرداخت شد که همین موضوع باعث شد اعزام‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بدون مشکل انجام شود.

وی درباره ترکیب نماینده ورزشکاران در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: طبق آیین‌نامه، رئیس کمیته ملی المپیک با مشورت رئیس کمیسیون ورزشکاران می‌تواند چهار نفر را با رعایت تنوع رشته‌ای و ملاحظات جنسیتی انتخاب کند. این موضوع در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی نهایی، با پاکدامن به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران مشورت خواهد شد. تاکنون انتصاب نهایی انجام نشده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره حضور نمایندگان کمیسیون ورزشکاران در مجمع پیشِ‌رو گفت: با توجه به اینکه دعوت‌نامه‌های مجمع باید یک ماه قبل ارسال می‌شد و در آن زمان کمیسیون قبلی فعال بود، نمایندگان همان کمیسیون در مجمع روز چهارشنبه حضور خواهند داشت. البته برخی از این افراد در کمیسیون جدید نیز حضور دارند، اما معرفی نمایندگان برای دوره بعد بر عهده کمیسیون فعلی خواهد بود.

علی‌نژاد درباره بازگشت ورزشکاران مهاجرت‌کرده یا پناهنده‌شده به کشور گفت: همه ورزشکارانی که از ایران رفته‌اند فرزندان این سرزمین هستند و علاقه‌مندیم که بازگشت آن‌ها به کشور تسهیل شود. اگر مشکلی در مسیر بازگشت وجود داشته باشد، کمیته ملی المپیک تلاش می‌کند کمک لازم را انجام دهد. اخیراً یکی از ورزشکاران بازگشته جلسه‌ای دو ساعته با رئیس کمیته ملی المپیک داشت که نشان‌دهنده نگاه حمایتی کمیته است. از همه ورزشکاران دعوت می‌کنیم به کشور بازگردند. ایران خانه خودشان است و قطعاً شرایط ورزش قهرمانی در اینجا فراهم‌تر است.

علی نژاد همچنین در مورد دیدگاه‌های متفاوت در مورد مجمع کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه گفت: طبیعی است که طرح چنین دیدگاه‌هایی می‌تواند مجمع را با چالش‌هایی همراه کند، اما واقعیت این است که ما در مجمع با دو موضوع مشخص درباره انتخابات روبه‌رو هستیم. موضوع اول به زمان‌بندی انتخابات مربوط می‌شود. با توجه به اینکه نخستین گروه اعزامی ما به بازی‌های آسیایی ناگویا، تیم فوتبال است که حدود ۱۵ یا ۱۶ شهریور اعزام می‌شود و از آنجا که رقابت‌های فوتبال چند روز زودتر از افتتاحیه آغاز می‌شود، گروه‌های پیشرو و سرپرستی باید زودتر اعزام شوند. از سوی دیگر، پایان دوره فعلی مدیریت کمیته ۷ شهریور است و عملاً امکان برگزاری مجمع انتخاباتی در این بازه وجود ندارد، چرا که کل فرآیند اعزام کاروان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اختلال جدی در امور ایجاد می‌شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: بلافاصله پس از بازی‌های آسیایی نیز المپیک جوانان داکار و پس از آن بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی را در پیش داریم. به همین دلیل، پیشنهاد نخست این بود که انتخابات چهار ماه به تعویق بیفتد و در دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود؛ پیشنهادی که تا این لحظه مخالفت جدی با آن مطرح نشده است.

علی‌نژاد درباره موضوع دوم تصریح کرد: متأسفانه برخی دوستان در رسانه‌ها مطلبی اشتباه را مطرح کردند که باعث ایجاد ذهنیت نادرست شد. نه چنین پیشنهادی مطرح شده و نه کسی به دنبال آن است. به هیچ وجه بحث عدم برگزاری انتخابات وجود ندارد و چنین سناریویی اساساً واقعیت ندارد. انتخابات حتماً برگزار می‌شود و اعضای مجمع رئیس، نواب رئیس و هیئت اجرایی را انتخاب می‌کنند.

وی تأکید کرد: تنها نکته این است که انتخاباتی که برگزار می‌شود، به جای دوره چهارساله، دوساله باشد. این پیشنهاد از سوی برخی اعضای مجمع مطرح شده و فلسفه آن هم روشن است؛ اینکه تیم مدیریتی جدید فرصت داشته باشد پس از هر المپیک، برنامه‌ریزی کامل و چهارساله برای المپیک بعدی انجام دهد. اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در بسیاری از کشورهای دنیا، انتخابات کمیته‌های ملی المپیک حدود شش ماه بعد از برگزاری المپیک انجام می‌شود.

علی‌نژاد گفت: هدف این است که این موضوع در اساسنامه گنجانده شود تا انتخابات حداکثر شش ماه پس از المپیک برگزار شود و گروه جدید یک بازه زمانی کامل برای برنامه‌ریزی داشته باشد. برای بازگشت به این روال، ناچار هستیم دوره بعد را به‌صورت دوساله تعریف کنیم. همه این موارد در مجمع بررسی می‌شود و اگر اعضای مجمع موافق باشند، با رأی‌گیری رسمی تصویب خواهد شد. هیچ تصمیمی صلواتی یا از پیش تعیین‌شده نیست و هر آنچه مجمع رأی بدهد، ما موظف به اجرای آن هستیم.