به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای دانشگاهی، دومین اردوی انتخابی تیم های کشتی آزاد، فرنگی و کاراته در دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد. به منظور شرکت در مسابقات ورزش های مبارزه ای دانشجویان جهان در کشور برزیل دومین اردوی انتخابی تیم ملی کشتی (آزاد و فرنگی) و کاراته دختران و پسران (کمیته و کاتا) برای اعزام به رویداد مذکور با توجه به استان مازندران به عنوان مهد کشتی و همچنین برخورداری دانشگاه مازندران از ظرفیتها و زیرساخت های مناسب اردو های انتخابی پایان هفته در شهر بابلسر پردیس دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش در این اردو در رشته کشتی آزاد و فرنگی ۴۰ دانشجو و در رشته کاراته در دو بخش کمیته و کاتا ۴۸ دانشجو به مدت سه روز در این اردو شرکت خواهند کرد. طبق اعلام کمیته فنی این اردوها از صبح روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت آغاز و تا روز جمعه ۴ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. مسابقات ورزش های مبارزه ای دانشجویان از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ خردادماه سال آتی در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

همچنین در راستای کمک به توسعه ورزش کشور، مرکز تیم های ملی ورزش دانشگاهی با همه توان در کنار فدراسیون‌ها و جامعه ورزش کشور است و در همین راستا دانشگاه تبریز به عنوان نخستین مرکز تیم‌های ملی ورزش‌های دانشگاهی، میزبان اردوی تیم ملی گلبال اعزامی به مسابقات جهانی چین و پاراآسیایی ناگویا خواهد بود.