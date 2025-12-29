برگزاری نخستین دوره آموزش تخصصی کاربران پهپادهای جستجوگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر؛ بابک محمودی اعلام کرد: نخستین دوره آموزش تخصصی کاربران پهپادهای جستجوگر امداد و نجات با حضور ۳۰ فراگیر از ۸ استان کشور و جمعی از همکاران سازمان، از ۷ دی آغاز تا ۱۱ دیماه در فرودگاه سپهر تهران بزرگ برگزار میشود. این دوره ۵ روزه با هدف ارتقای توان عملیاتی امدادگران در بهکارگیری فناوریهای نوین در عملیاتهای جستوجو و نجات طراحی شده است.
وی ادامه داد: پهپادها (پهپادهای بدون سرنشین) بهعنوان ابزارهای پیشرفته و مؤثر در مأموریتهای امداد و نجات، نقش کلیدی در کاهش زمان جستوجو، افزایش ایمنی امدادگران و ارتقای دقت ارزیابی صحنه حادثه ایفا میکنند؛ تجهیزاتی که در سالهای اخیر بهطور گستردهتر در ناوگان عملیاتی هلال احمر بهکار گرفته شدهاند.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر: این پهپادها در مأموریتها میتوانند اطلاعات لحظهای از موقعیت افراد گرفتار یا محل حادثه، نقشههای هوایی دقیق و تصاویر با وضوح بالا فراهم کنند که پیش از این تنها با هلیکوپترها یا تیمهای زمینی ممکن بود، اما با هزینه و زمان بیشتر.
بابک محمودی تصریح کرد: همچنین سازمان امداد و نجات در مسیر توسعه توان پهپادی خود، در تلاش است تا پهپادهای مجهز به قابلیت پرواز در شب و شرایط بد جوی را نیز وارد چرخه عملیاتی کند؛ امکانی که به گفته کارشناسان، میتواند بهخصوص در حوادث جادهای و طبیعی باعث بهبود چشمگیر پاسخدهی و کمکرسانی شود.
محمودی در خاتمه بیان داشت: برگزاری این دوره آموزشی، گامی مهم در راستای تحقق چشمانداز سازمان برای ایجاد یک شبکه جستوجوی هوایی یکپارچه و کارآمد در سطح کشور ارزیابی میشود و نشان میدهد جمعیت هلال احمر با استفاده از فناوریهای نوین بهدنبال ارتقای سطح خدمات امدادی به مردم است.
