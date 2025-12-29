  1. استانها
  2. سمنان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

پایش مستمر آلودگی هوا در استان سمنان؛ ایستگاه گرمسار دچار نقص فنی شد

پایش مستمر آلودگی هوا در استان سمنان؛ ایستگاه گرمسار دچار نقص فنی شد

سمنان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اقدامات کنترلی در زمینه آلودگی هوا، از انجام پایش مستمر میزان آلاینده‌ها در این استان از طریق شبکه ایستگاه‌های سنجش غلظت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره حفاظت از محیط زیست سمنان بیان کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا همچنان به‌طور مستمر وضعیت آلاینده‌های جوی را پایش می‌کنند و داده‌های معتبر ارائه می‌دهند.

وی افزود: ایستگاه گرمسار که در بیش از ۹۷ درصد ایام سال جاری فعال بوده، اخیراً با اختلال فنی در یکی از سنسورها مواجه شده و رفع ایراد آن در دست اقدام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به نقش حیاتی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در پایش مداوم آلاینده‌های جوی اظهار کرد: این ایستگاه‌ها از تجهیزات فنی و سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته تشکیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از قطعات، حسگرها و ملزومات مصرفی این تجهیزات از منابع خارجی تأمین می‌شود.

یوسف پور با بیان اینکه محدودیت‌های اعتباری و تحریم‌های بین‌المللی فرآیند تأمین، جایگزینی و به‌روزرسانی برخی قطعات را با تأخیر مواجه کرده است، افزود: این شرایط در برخی موارد موجب افزایش زمان تعمیرات یا عدم امکان تأمین فوری قطعات یدکی می‌شود.

وی ادامه داد: ایستگاه گرمسار به‌عنوان پیشرفته‌ترین و مجهزترین ایستگاه استان، در بیش از ۹۷ درصد ایام سال جاری فعال بوده و داده‌های معتبر ارائه کرده با این حال، یکی از سنسورهای تخصصی این ایستگاه اخیراً دچار اختلال فنی شده و همین موضوع باعث شد که بخشی از داده‌ها به‌طور موقت ثبت یا نمایش داده نشود. تیم فنی در حال بررسی و رفع ایراد بوده و پس از تأمین قطعه مورد نیاز، ایستگاه به‌طور کامل به مدار بازخواهد گشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان تأکید کرد: ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا همانند سایر تجهیزات فنی نیازمند سرویس‌های دوره‌ای، کالیبراسیون منظم و تعمیرات تخصصی هستند و برخی اجزای آن‌ها ماهیت مصرفی داشته و پس از پایان عمر مفید باید تعویض شوند. در صورت عدم دسترسی به قطعات جایگزین یا بروز نقص فنی، ایستگاه مربوطه به‌صورت موقت از مدار بهره‌برداری خارج می‌شود.

یوسف پور گفت: عدم نمایش داده‌های یک ایستگاه در مقاطع زمانی مشخص، صرفاً ناشی از ملاحظات فنی، عملیاتی یا خرابی تجهیزات است و به هیچ عنوان به معنای نبود آلودگی هوا، عدم پایش وضعیت کیفی یا پنهان‌کاری در سطح شهر نیست.

کد خبر 6706490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها