حسندحسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل مربوط به ناترازی گاز اظهار کرد: تلاش بر این است که با مدیریت شرایط موجود، مشکلات شهرهای بزرگ و شهرستان‌ها در حوزه تأمین گاز تا حد امکان برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله اساسی این است که برای بابل چند پروژه ملی و ماندگار تعریف و عملیات اجرایی آنها آغاز شود؛ پروژه‌هایی که برای هرکدام اعتبار قابل توجهی در حدود دو هزار میلیارد تومان اختصاص یابد تا بتوان بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی شهرستان را جبران کرد.

حسن نتاج با بیان اینکه مطالبه مردم از نمایندگان باید بر حل مشکلات واقعی منطقه متمرکز باشد، ادامه داد: مردم انتظار دارند نماینده آنها در مجلس، بیش از هر چیز پیگیر مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه باشد و نتیجه این پیگیری‌ها را در زندگی روزمره خود ببینند.

وی با اشاره به تداوم برخی مشکلات زیرساختی در شهرستان بابل بیان کرد: اگر نطق‌های نمایندگان را در دهه ۶۰ بررسی کنیم، می‌بینیم که بخش مهمی از مطالبات آن زمان درباره جاده، آب و تلفن بوده است؛ اما امروز و پس از گذشت چند دهه، هنوز شاهد طرح مطالباتی درباره جاده، آب و برق هستیم.

نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: اینکه پس از سال‌ها همچنان نماینده مردم ناچار باشد در صحن مجلس درباره ابتدایی‌ترین نیازهای زیرساختی مانند آب و برق سخن بگوید، نشان می‌دهد که در مسیر توسعه متوازن کشور همچنان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

حسندنتاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مرتبط با منافع ملی و تمامیت ارضی کشور گفت: همان‌گونه که مردم و نیروهای کشور در دوران دفاع مقدس برای حفظ یک وجب از خاک ایران ایستادگی کردند، امروز نیز باید از منافع و حقوق سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با جدیت دفاع شود.

وی افزود: در موضوعات مرتبط با دریای مازندران نیز نباید اجازه دهیم حتی یک وجب از حقوق و منافع کشور نادیده گرفته شود. این موضوع فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است و دفاع از منافع ملی وظیفه همه مسئولان است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چه در مجلس و چه در عرصه‌های بین‌المللی، باید با پیگیری و مذاکره منطقی از حقوق ملت ایران دفاع کنیم و اجازه ندهیم منافع کشور تحت تأثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گیرد.