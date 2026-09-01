زمین چمن روستای مل گاودان دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ فرماندار دشتی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح این طرح با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم به حوزه جوانان اظهار کرد: ایجاد نشاط، شادابی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت‌های ورزشی جوانان از اولویت‌های مهم دولت است.

رضا مقاتلی افزود: توسعه فضاهای ورزشی به ویژه در مناطق روستایی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و استفاده مطلوب جوانان از اوقات فراغت دارد.

فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای زمین چمن روستای مل گاودان از مطالبات چندین ساله جوانان این روستا بود که با حمایت و عنایت دولت چهاردهم و پیگیری مسئولان شهرستان محقق شد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: توجه به مناطق روستایی و فراهم کردن امکانات مناسب برای جوانان، زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی و ماندگاری جمعیت در روستاهاست و مدیریت شهرستان از اجرای طرح‌های ورزشی و فرهنگی در مناطق روستایی حمایت می‌کند.

وی گفت: امیدواریم جوانان و نوجوانان روستای مل گاودان با بهره گرفتن از این فضا، زمینه توسعه ورزش و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر در روستا را فراهم کنند.