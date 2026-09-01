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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۶

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مناطقی در جنوب این کشور هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم صهیونیستی دوحه کفر رمان را ۲ نوبت بمباران کردند. این جنگنده ها همچنین بلندی های علی الطاهر و منطقه زوطر شرقی را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تجاوزات جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطق الحجیر و المنصوری در صور را نیز دربرگرفت.

این تجاوزات در حالی رخ می دهد که رژیم صهیونیستی به دنبال تخریب گسترده روستاهای جنوبی لبنان با حملات هوایی و توپخانه ای و همچنین پهپادی است.

نظامیان صهیونیست به صورت تعمدی زمین های کشاورزی جنوب لبنان را به آتش می کشند تا عملا زندگی در این مناطق ناممکن شود.

کد مطلب 6933757

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