به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح سهشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرحها ضمن تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: خانههای بهداشت روستاهای عربی و چارک هر کدام با زیربنای ۸۶ مترمربع و با مجموع اعتبار ۸۰ میلیارد ریال احداث خواهند شد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است و شخص استاندار بوشهر نیز نگاه جدی و ویژهای به این حوزه دارد.
فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای این دو طرح از مطالبات جدی مردم روستاهای عربی و چارک بود که با پیگیریهای انجام شده و حمایت مسئولان، این مطالبه مردم محقق شد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: احداث و توسعه خانههای بهداشت در روستاها نقش مهمی در دسترسی آسانتر مردم به خدمات بهداشتی و پیشگیرانه دارد و تلاش میکنیم با استمرار این روند، زیرساختهای حوزه سلامت در شهرستان بیش از پیش تقویت شود.
وی با قدردانی از مجموعه بهداشت و درمان شهرستان گفت: توجه به مناطق روستایی و توزیع عادلانه امکانات بهداشتی از برنامههای مهم مدیریت شهرستان است و اجرای این طرحها گامی در مسیر ارتقای خدمات سلامت به مردم محسوب میشود.
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