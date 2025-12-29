پژمان پورشبانان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت منطقه آفتاب در اصفهان اظهار کرد: سیاستگذاری کلی این جشنواره بر عهده بهزیستی کشور و دفتر مراکز توانبخشی روزانه است و استانها بر اساس ظرفیتها، شرایط و اعلام آمادگی، میزبانی این رویداد را بر عهده میگیرند.
وی افزود: امسال بهدلیل شرایط خاص کشور و تأثیرات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، فرآیند تصمیمگیری برای زمان برگزاری جشنواره و همچنین تخصیص اعتبارات با تأخیر همراه شد که این موضوع خارج از روال معمول سالهای گذشته بود و طبیعی است که در چنین شرایطی اجرا با چالشهایی همراه شود.
معاون امور توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: منطقه آفتاب شامل شش استان اصفهان، تهران، البرز، مرکزی، قم و چهارمحال و بختیاری است و استان اصفهان در سالهای مختلف، چندین نوبت افتخار میزبانی این جشنواره را داشته است. علاوه بر این، اصفهان سابقه برگزاری جشنوارههای بینالمللی را نیز در حوزه افراد دارای معلولیت دارد که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این زمینه است.
پورشبانان با بیان اینکه اصفهان همواره در اجرای برنامههای پایلوت و داوطلبانه پیشگام بوده است، تصریح کرد: علاقهمندی همکاران، تلاش مضاعف مجموعه اجرایی و موقعیت فرهنگی استان موجب شده تا بسیاری از برنامهها با کیفیت مطلوب اجرا شود و جشنواره تئاتر معلولین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی در ادامه، تئاتر را یک مدل درمانی مؤثر برای افراد دارای معلولیت دانست و گفت: توانبخشی تنها به خدمات پزشکی و فیزیکی محدود نمیشود و ابعاد گستردهتری مانند توانبخشی مبتنی بر جامعه، توانبخشی از راه دور و بهویژه درمانهای مبتنی بر هنر را شامل میشود که تئاتر یکی از مهمترین آنهاست.
دبیر هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت آفتاب با اشاره به تعاریف بینالمللی معلولیت بیان کرد: در این تعاریف، بین نقص، ناتوانی و معلولیت تفاوت قائل میشوند؛ معلولیت زمانی شکل میگیرد که فرد بهدلیل نقص و ناتوانی نتواند نقش اجتماعی خود را ایفا کند و جامعه از توانمندیهای او بهرهمند نشود.
پورشبانان خاطرنشان کرد: تئاتر کمک میکند افراد دارای معلولیت از انزوا خارج شوند، در جامعه حضور فعال داشته باشند و تواناییهای خود را به نمایش بگذارند؛ از سوی دیگر، این هنر نگاه جامعه و مسئولان را نسبت به توانمندیهای این افراد تغییر میدهد.
وی تأکید کرد: ما در توانبخشی دو هدف اصلی را دنبال میکنیم؛ افزایش توانمندیهای فرد و حذف موانع، بهویژه موانع فرهنگی و نگرشی. تئاتر بهخوبی هر دو هدف را محقق میکند و به همین دلیل جایگاه ویژهای در برنامههای توانبخشی بهزیستی دارد.
گفتنی است، هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت آفتاب از ۶ تا ۹ دی ماه در تالار هنر. اصفهان در حال برگزاری است.
