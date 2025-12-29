۱۸ اثر نمایشی از ۶ استان به صحنه «آفتاب» رسید

رعنا شاوران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» اظهار کرد: این جشنواره از ششم تا نهم دی‌ماه سال جاری به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و فراخوان آن در آبان‌ماه منتشر شد که با استقبال هنرمندان، ۹۸ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی افزود: آثار رسیده در مرحله نخست، توسط هیئت داوران بازخوانی شامل دکتر افشاری، حیدری و لاردی مورد بررسی قرار گرفت و ۴۲ اثر به مرحله بازبینی راه یافت. مرحله بازبینی نیز در آذرماه و با داوری جمشیدوند، ارجمندنیا و شالی برگزار شد.

دبیر کمیته اجرایی جشنواره «آفتاب» ادامه داد: در نهایت، ۱۸ اثر نمایشی از استان‌های تهران، قم، البرز، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به عنوان آثار برگزیده، مجوز حضور در بخش نهایی جشنواره را دریافت کردند.

شاوران با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ۱۸۷ هنرمند مشارکت داشتند، تصریح کرد: حدود دو سوم از شرکت‌کنندگان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دادند و این موضوع نشان‌دهنده تحقق هدف اصلی جشنواره در توانمندسازی و دیده‌شدن هنرمندان دارای معلولیت است.

وی با اشاره به تنوع سنی شرکت‌کنندگان افزود: گستره سنی هنرمندان حاضر در جشنواره بسیار قابل توجه بود؛ به‌طوری‌که از کودکان شش‌ساله تا هنرمندان سالمند در بازه سنی ۷۰ تا نزدیک ۸۰ سال در این رویداد هنری حضور داشتند.

دبیر کمیته اجرایی هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» در ادامه با اشاره به سابقه میزبانی استان اصفهان گفت: اصفهان پیش از این نیز در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۳ و ۹۴ میزبان جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت بوده و امسال برای پنجمین بار این مسئولیت را بر عهده گرفت؛ ضمن اینکه یک‌بار نیز میزبانی جشنواره بین‌المللی در این حوزه را تجربه کرده است.

شاوران خاطرنشان کرد: در منطقه مربوط به این جشنواره، شش استان حضور دارند و میزبانی به‌صورت دوره‌ای به استان‌ها واگذار می‌شود، هرچند در سال‌های گذشته شیوع کرونا باعث ایجاد وقفه در روند برگزاری این رویدادهای فرهنگی و هنری شد