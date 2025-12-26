هشتمین جشنواره تئاتر «آفتاب» با رقابت ۱۸ اثر در اصفهان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «آفتاب» شامگاه جمعه ۵ دیماه با حضور هنرمندان، داوران و مسئولان حوزه فرهنگی و اجتماعی در سالن همایشهای هتل عالیقاپوی اصفهان برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، پس از ارسال بیش از ۱۰۰ اثر نمایشی به دبیرخانه، ۱۸ اثر از استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به مرحله نهایی راه پیدا کرده و در قالب اجراهای صحنهای با یکدیگر رقابت میکنند.
جشنواره «آفتاب» صحنه باز تعریف امید و توانمندی با زبان هنر است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در آئین افتتاحیه این رویداد با بیان اینکه جشنواره «آفتاب» صحنه بازتعریف امید و توانمندی با زبان هنر است، گفت: هنرمندان دارای معلولیت با حضور بر روی صحنه، نهتنها تواناییهای هنری خود را به نمایش میگذارند، بلکه پیامآور اراده، انگیزه و اعتمادبهنفس در جامعه هستند.
سمیه کریمی افزود: جشنواره آفتاب فرصتی ارزشمند برای شناسایی، حمایت و معرفی استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت است و تلاش شده بستر مناسبی برای دیدهشدن این توانمندیها فراهم شود.
وی با تأکید بر هدفگذاری بهزیستی برای تقویت حضور هنرمندان دارای معلولیت در عرصههای فرهنگی اظهار کرد: هدف ما این است که هنرمندان بتوانند با زبان بینالمللی هنر تئاتر، مسیر رشد و تعالی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهند.
هنرمندان حاضر در جشنواره «آفتاب» به زیبایی مفهوم «خواستن» را معنا کردهاند
عضو هیئت داوران هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «آفتاب» نیز با اشاره به کیفیت آثار راهیافته به مرحله نهایی گفت: آنچه در این جشنواره مشاهده میشود، تئاتری پویا، خلاق و حرفهای است که از نگارش متن تا اجرا، نشاندهنده رشد چشمگیر هنرمندان دارای معلولیت است.
سهراب سلیمی با بیان اینکه هنرمندان حاضر در جشنواره «آفتاب» به زیبایی مفهوم «خواستن» را معنا کردهاند، افزود: این هنرمندان با جسارت و اراده، مسیر تعالی تئاتر را طی میکنند و آثار ارائهشده، سرشار از الهام و پیامهای انسانی است.
هنرمندان دارای معلولیت حال تئاتر را دگرگون کردهاند
همچنین امیر مشهدی عباس، دیگر عضو هیئت داوران این جشنواره نیز در ادامه این آئین اظهار کرد: برگزاری یک جشنواره، به ویژه در سطحی منطقهای، همواره با سختیهای زیادی همراه است، اما دلیل تداوم و اهمیت این جشنواره، همت بلند و اراده قوی شما هنرمندان است.
وی با اشاره به کارکرد درمانی و روحی تئاتر گفت: تئاتر نه تنها حال درونی ما را بهبود میبخشد و به ما امکان تخلیه سازنده انرژی میدهد، بلکه خود این رویداد نیز از سالهای گذشته برای من الهامبخش بوده است. من از سال ۱۳۸۳ با هنرمندان دارای معلولیت همکاری مستمر داشتهام و بهخوبی شاهد پویایی و استعداد کمنظیر این عزیزان در عرصه نمایش بودهام.
مشهدی عباس تأکید کرد: شما نه صرفاً یک مخاطب یا بازیگر، بلکه موتور محرک تئاتر هستید. شما با خلاقیت و حضور خود، به تئاتر جان دوبارهای میدهید و حال آن را به معنای واقعی خوب میکنید. جشنواره «آفتاب» بستر مهمی است که این تواناییها در سطح کشور دیده و معرفی شود.
جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «آفتاب» با هدف گسترش مشارکت اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت و معرفی توانمندیهای هنری آنان، طی روزهای آینده با اجرای آثار منتخب در اصفهان ادامه خواهد داشت.
نظر شما