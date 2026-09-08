نقش سینما در تغییر نگاه جامعه به معلولیت؛ خانواده اکبر عبدی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی جشنواره، نشست خبری هفتمین دوره جشنواره فیلم پرواز ویژه مسائل معلولیت، روز یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور اعضای تیم برگزاری جشنواره، اصحاب رسانه، جمعی از هنرمندان و خانواده زنده‌یاد اکبر عبدی برگزار شد.

این نشست با ادای احترام به یاد و نام این هنرمند پیشکسوت آغاز شد. در ابتدای مراسم از خانواده اکبر عبدی تجلیل شد. همچنین سردیس زنده‌یاد اکبر عبدی و تابلوی نقاشی چهره این هنرمند به خانواده وی اهدا شد.

بابک نوری دبیر اجرایی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز، در این نشست ضمن تشریح روند اجرایی و برنامه‌های هفتمین دوره جشنواره، بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی «پرواز» تأکید کرد.

نوری با اشاره به برنامه‌های ویژه این دوره، از تجلیل از ۱۰ هنرمند که با ایفای نقش افراد دارای معلولیت در آثار سینمایی و نمایشی در فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه نسبت به معلولیت مؤثر بوده‌اند، خبر داد.

وی همچنین به تجلیل از آثار برگزیده جشنواره و معرفی و تجلیل از افراد موفق و توانمند دارای معلولیت به عنوان دیگر بخش‌های مهم برنامه‌های این دوره اشاره کرد.

دبیر اجرایی جشنواره تأکید کرد که «پرواز» تلاش می‌کند میان سینما و جامعه پلی تازه ایجاد کند؛ پلی که در آن افراد دارای معلولیت نه در حاشیه، بلکه در متن فرهنگ، هنر و جامعه دیده شوند و روایت موفقیت و توانمندی آنها به الگویی برای تغییر نگاه عمومی تبدیل شود.

فتانه امیری رئیس و دبیر علمی جشنواره، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده سینما در فرهنگسازی، بر نقش این هنر در شکستن کلیشه‌ها، کاهش فاصله‌های اجتماعی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به مسائل افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

امیری با بیان اینکه سینما تنها روایتگر واقعیت نیست، بلکه می‌تواند در ساختن نگاه جامعه نیز نقش داشته باشد، اظهار کرد که تصویر درست و انسانی از معلولیت می‌تواند بسیاری از برداشت‌های کلیشه‌ای و نگاه‌های ترحم‌آمیز را تغییر دهد و زمینه را برای پذیرش و مشارکت بیشتر افراد دارای معلولیت فراهم کند.

وی فلسفه جشنواره پرواز را فراتر از برگزاری یک رویداد سینمایی دانست و با تأکید بر مفهوم نام جشنواره گفت: پرواز بیش از آنکه نیازمند بال باشد، نیازمند باور است.

مریم رحیمی داور دارای معلولیت جشنواره، نیز با اشاره به اهمیت حضور افراد دارای معلولیت در عرصه فرهنگ و هنر، بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت حرفه‌ای آنها تأکید کرد.

وی نقش جشنواره پرواز را در فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه مهم دانست و حضور افراد دارای معلولیت در جایگاه هنرمند، داور و صاحب‌نظر را گامی مؤثر و اقدامی ماندگار برای عبور از نگاه کلیشه‌ای و ترحم‌آمیز عنوان کرد.

احمد پاکپور کیسمی مزرعه، سازنده تندیس این دوره جشنواره درباره روند ساخت تندیس جشنواره و سردیس هنرمندان توضیحاتی ارائه کرد و بر نقش هنر در ثبت و ماندگار کردن چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی و هنری تأکید داشت.

در ادامه مراسم مجتبی بیگدلی حامی مالی جشنواره، درباره تجربه‌های تخصصی خود و تیم همراهش در حوزه درمان سخن گفت و بر اهمیت توجه به ابعاد روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی همچنین ظرفیت هنر را در ایجاد ارتباط، افزایش امید و حمایت از فرآیندهای درمانی و توانبخشی مورد توجه قرار داد.



در بخش پایانی نشست، با حضور خانواده زنده‌یاد اکبر عبدی، از پوستر و تندیس هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز رونمایی شد.



هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز ویژه مسائل معلولیت به دبیری علی نصیریان و با داوری جمعی از استادان و هنرمندان سینمایی برگزار می‌شود. در این دوره، فتانه امیری دبیر علمی، بابک نوری دبیر اجرایی و ابوالفضل جلیلی دبیر بین‌الملل جشنواره هستند.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز به همت مؤسسه فرهنگی هنری پویندگان پهنه پرواز روز جمعه ۲۷ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار خواهد شد.