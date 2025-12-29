تمام مدارس آذربایجان غربی سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی، با عنایت به گزارش جدید سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها، برودت هوا، احتمال یخبندان و اعلام فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدماتی و امدادی در خصوص وضعیت بارش در محورهای مواصلاتی و معابر شهری؛ بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی در راستای رفاه حال دانش‌آموزان عزیز، تمام مدارس استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

ضمناً از هم‌استانی‌های عزیز تقاضامندیم از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان پرهیز نموده و اطلاعات لازم را از رسانه‌های رسمی و صداوسیما دریافت نمایند.

یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.