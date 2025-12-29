به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در برخی مناطق استان آذربایجان شرقی، فعالیت مدارس تعدادی از مناطق استان به شرح زیر اعلام میگردد:
در منطقه بستان آباد، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در منطقه سراب، تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
گفتنی است؛ آزمونهای نهایی روز سهشنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.
در سطح منطقه عجبشیر، فعالیت مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خوا هد گردید.
در منطقه اسکو، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه چاراویماق، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه مرند و جلفا، فعالیت مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
همچنین فعالیت مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای (آشستان، قندیلو، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد، گنبرف) و مدارس روستاهای (آمقان، عنصرود، کندوان، کهنمو و اسکندان، اسفنجان) در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در سطح شهرستان تبریز، فعالیت مراکز پیش دبستانی، تعطیل و تمامی مقاطع در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در منطقه ایلخچی، مراکز پیش دبستانی ایلخچی، تعطیل و فعالیت تمامی مدارس مناطق شهری و روستایی ایلخچی در هر دو شیفت صبح و ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی از شبکه شاد، پیگیری خواهد شد.
در منطقه مهربان، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در منطقه مراغه، فعالیت مراکز پیش دبستانی در روز سه شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در منطقه آذرشهر و گوگان، مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید و همچنین فعالیت مدارس در روستاهای امیر دیزج، آلمالوداش و هفت چشمه در کلیه مقاطع به صورت غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه هشترود، فعالیت تمامی مدارس در تمامی مقاطع در شیفت صبح و بعد از ظهر شهری و روستایی به صورت غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
در منطقه نظرکهریزی، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در منطقه صوفیان، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمام مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعدازظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
گفتنی است؛ آزمونهای نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد. همچنین آزمونهای هماهنگ داخلی نیز در مدارسی که آموزش در آنها با تأخیر آغاز میگردد، طبق زمانبندی مدیر مدرسه برگزار شده و در مناطقی که آموزششان غیر حضوری است، لغو شده و به زمان دیگری موکول میگردد.
