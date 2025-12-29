محبوبی: برف و کولاک سه محور ارتباطی مهاباد را درگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محورهای ارتباطی مهاباد بوکان، مهاباد میاندوآب و مهاباد سردشت، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر مهاباد بهمنظور امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک به این محورها اعزام شدند.
وی ادامه داد: در محور مهاباد بوکان نجاتگران پایگاه امداد و نجات سهراهی دارلک مستقر شده و عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار همچنان ادامه دارد.
محبوبی گفت: همچنین در محورهای مهاباد میاندوآب و مهاباد سردشت نیز هر کدام یک تیم امدادی از جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد برای کمکرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک به محورها اعزام شدهاند.
