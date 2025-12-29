  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

محبوبی: برف و کولاک سه محور ارتباطی مهاباد را درگیر کرد

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به برف وکولاک شدید در محورهای ارتباطی مهاباد از اعزام تیم های امدادی به این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محورهای ارتباطی مهاباد بوکان، مهاباد میاندوآب و مهاباد سردشت، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر مهاباد به‌منظور امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک به این محورها اعزام شدند.

وی ادامه داد: در محور مهاباد بوکان نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی دارلک مستقر شده و عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار همچنان ادامه دارد.

محبوبی گفت: همچنین در محورهای مهاباد میاندوآب و مهاباد سردشت نیز هر کدام یک تیم امدادی از جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد برای کمک‌رسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک به محورها اعزام شده‌اند.

