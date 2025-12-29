به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، شامگاه دوشنبه، در مراسمی در مسجد امام رضا ورامین، ماه رجب را فرصت مناسبی برای تجدید تصمیم‌های بزرگ و عمل به تکالیف شرعی دانست.

وی با اشاره به فضیلت شب لیلة الرغائب گفت: این شب نه صرفاً شب آرزوها، بلکه شب تغییر انگیزه‌ها و همت‌هاست و انسان می‌تواند با تکیه بر انگیزه‌های خود در مسیر الهی حرکت کند.

نیک‌بین همچنین با یادآوری نقش امیرالمومنین علی (ع) و شهدای انقلاب، تصریح کرد: هر کجا نور باشد، انسان دچار گمراهی نمی‌شود و بصیرت واقعی با نور الهی حاصل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در فتنه‌ها و بحران‌های کشور، از جمله ۹ دی، تأکید کرد: این روز نشان‌دهنده حضور مردم با بصیرت و حمایت از نظام اسلامی است که بدون توجه به جناح‌بندی‌ها، پای انقلاب ایستادند.

نماینده کاشمر همچنین بر اهمیت همراهی با ولی و نایب امام زمان (عج) و بهره‌گیری از توصیه‌های علمای دینی و اقتصادی برای عبور از مشکلات کنونی کشور تأکید کرد و افزود: با پیگیری مردم و همراهی با رهبر انقلاب، مسیر انقلاب اسلامی ادامه دارد و به انقلاب مهدوی متصل خواهد شد.