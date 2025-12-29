  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

نیک‌بین: حضور مردم در ۹ دی نشان‌دهنده پایبندی ملت به نظام اسلامی است

نیک‌بین: حضور مردم در ۹ دی نشان‌دهنده پایبندی ملت به نظام اسلامی است

ورامین- نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ۹ دی، حضور مردم در این روز را نماد بصیرت و حمایت ملت از نظام اسلامی دانست و پایبندی مردم به انقلاب را یادآور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، شامگاه دوشنبه، در مراسمی در مسجد امام رضا ورامین، ماه رجب را فرصت مناسبی برای تجدید تصمیم‌های بزرگ و عمل به تکالیف شرعی دانست.

وی با اشاره به فضیلت شب لیلة الرغائب گفت: این شب نه صرفاً شب آرزوها، بلکه شب تغییر انگیزه‌ها و همت‌هاست و انسان می‌تواند با تکیه بر انگیزه‌های خود در مسیر الهی حرکت کند.

نیک‌بین همچنین با یادآوری نقش امیرالمومنین علی (ع) و شهدای انقلاب، تصریح کرد: هر کجا نور باشد، انسان دچار گمراهی نمی‌شود و بصیرت واقعی با نور الهی حاصل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در فتنه‌ها و بحران‌های کشور، از جمله ۹ دی، تأکید کرد: این روز نشان‌دهنده حضور مردم با بصیرت و حمایت از نظام اسلامی است که بدون توجه به جناح‌بندی‌ها، پای انقلاب ایستادند.

نماینده کاشمر همچنین بر اهمیت همراهی با ولی و نایب امام زمان (عج) و بهره‌گیری از توصیه‌های علمای دینی و اقتصادی برای عبور از مشکلات کنونی کشور تأکید کرد و افزود: با پیگیری مردم و همراهی با رهبر انقلاب، مسیر انقلاب اسلامی ادامه دارد و به انقلاب مهدوی متصل خواهد شد.

