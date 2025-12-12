فلاح: فشارهای اقتصادی باید به فرصت برای تقویت تولید داخلی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم فلاح در خطبه‌های نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تقوا را رمز موفقیت انسان در امتحانات الهی دانست و اظهار کرد: قرآن کریم مؤمنان را به پرهیزگاری سفارش کرده و تقوا را سپری برای جلوگیری از لغزش‌ها معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها در معرض آزمون الهی قرار دارند، افزود: هر کس با تمسک به تقوا می‌تواند از این امتحانات سربلند خارج شود.

امام جمعه کرگانرود با اشاره به نزدیکی خداوند به بندگان گفت: خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است و بر تمام اعمال ما ناظر است. اگر انسان به سمت نور الهی حرکت کند، بهشت در انتظار اوست، اما روی آوردن به مسیر ظلمت و گناه، سرانجامی جز آتش جهنم ندارد.

وی به رزمایش بزرگ ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی سپاه پاسداران اشاره کرد و افزود: این رزمایش که با حضور ۲۰ تا ۲۵ کشور برگزار شد، نقش مؤثر ایران اسلامی به‌عنوان عضو اصلی این سازمان را نشان داد و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی را برای جهانیان آشکار ساخت.

توطئه دشمنان و نقش مردم

حجت‌الاسلام فلاح با اشاره به تلاش دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان برای ایجاد مشکل در کشور تصریح کرد: دشمن با همراهی منافقان و تجزیه‌طلب‌ها در پی ضربه زدن به ایران در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی بود، اما حضور ملت همیشه در صحنه نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به لزوم همکاری مردم و مسئولان با دولت وفاق، اظهار کرد: گرچه کمبودهایی وجود دارد اما مردم متدین ایران اسلامی کمبود را می‌پذیرند، اما کم‌کاری را هرگز قبول نمی‌کنند.

فلاح در ادامه عملکرد نامطلوب مرکز درمانی بخش کرگانرود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی کم‌کاری‌های حوزه درمان، موجب خسارت به مردم و سلب اعتماد از نظام سلامت شده است و لازم است مسئولان شهرستان و مدیریت درمان نسبت به اصلاح امور اقدام کنند.

امام جمعه کرگانرود با بیان اینکه کیفیت نان و تعطیلی‌های خودسرانه برخی نانوایی‌ها موجب نارضایتی مردم شده است، تأکید کرد: مسئولان مربوطه باید بر عملکرد نانوایی‌ها نظارت جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد کنند.

اقتصاد مقاومتی؛ تبدیل فشارها به فرصت

وی خطاب به مردم متذکر شد: فشارهای اقتصادی باید به فرصتی برای تقویت تولید داخلی تبدیل شود. پرهیز از خریدهای هیجانی و مصرف درست می‌تواند اقتصاد جامعه را تقویت کند.

حجت‌الاسلام فلاح با اشاره به برخی نگاه‌های غلط در جامعه گفت: اینکه تصور شود مدیران و مسئولان باید از طبقه مرفه جامعه باشند، یک نگرش خطرناک و مغایر با اصول انقلاب و شایسته‌سالاری است.

عفاف و حجاب؛ هویت زن ایرانی

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تخریب بنیان‌های فرهنگی کشور گفت: عفاف و حجاب در فرهنگ ایران اسلامی تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از کرامت، شخصیت و شجاعت زن ایرانی است.

امام جمعه کرگانرود افزود: آنچه دشمن در پی آن است حذف حجاب و تضعیف هویت زن مسلمان است، اما بصیرت امت اسلامی توطئه آنان را ناکام خواهد گذاشت. در جنگ ۱۲ روزه نیز دیدیم که دشمن به هیچ‌کس رحم نمی‌کند؛ نه زن، نه کودک و نه بی‌حجاب.