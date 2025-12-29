میرعمادی: اهداف دشمن در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه مشترک بود

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام سید احمد میرعمادی، در مراسم بزرگداشت ۹ دی که پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شیروان برگزار شد، اظهار کرد: اهداف دشمن در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه یکسان بود و ایجاد بی اعتمادی، تفرقه و شکاف در میان مردم و نظام، تضعیف روحیه، انسجام ملی و ایجاد شکاف بین ملت و آرمانهای انقلاب بود.
وی افزود: گرچه در ظاهر این ۲ واقعه متفاوت به نظر میآید اما دارای یک نقشه و خاستگاه واحد هستند که دشمنان نظام اعم از داخلی و خارجی، در پی اجرای یک جنگ ترکیبی همه جانبه بودهاند.
حجتالاسلام میرعمادی با اشاره به ماهیت جنگ ترکیبی گفت: هدف دشمن از حمله نظامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ روانی و رسانهای که در فتنه ۸۸ در نهایت براندازی نظام اسلامی بود، زیرا دشمن میداند با نادیده گرفتن و از بین بردن پیشرفتها و توانمندیهای کشور بقای نظام که همان سربلندی و پیشرفت کشور است به خطر میافتد.
وی با اشاره به تحریمهای گسترده اقتصادی، نظامی و حتی دارویی دشمن بیان کرد: علیرغم این همه فشار، کشور در عرصههای مختلف مانند پتروشیمی، صنعت موشکی و فناوری هستهای به جایگاه خوبی دست یافته و به پیشرفت ادامه میدهد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: دشمن در هر ۲ حادثه محاسبهای کاملاً غلط داشته و شکست خورد، زیرا هوشمندی و بصیرت مقام معظم رهبری، مقاومت و ایستادگی آگاهانه مردم در صحنههای سرنوشتساز دلیل این شکست بود.
حجتالاسلام میرعمادی تأکید کرد: این حوادث موجب شد علاوه بر تقویت وحدت ملی با محکمتر شدن رابطه و میثاق امت با رهبری تبدیل به فرصت شده و برگ زرینی در تاریخ مقاومت ایران رقم بزند.
