مردانی: صنف زبان مطالبه گری هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی، عصر دوشنبه در نشست با هنرمندان تئاتر جنوب کرمان با اشاره به ضرورت تقویت نگاه صنفی در فعالیت‌های هنری، اظهار داشت: باید یاد بگیریم که به صورت صنفی کار کنیم، صنف به معنای واقعی کار عملیاتی و اثرگذار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط کاری هنرمندان ایفا کند.

وی تصریح کرد: انجمن نمایش و مرکز هنرهای نمایشی دو بال مکمل برای جامعه هدف تئاتر کشور هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

مردانی، با تأکید بر اهمیت جایگاه انجمن‌های هنری افزود: صنف زبان مطالبه گری هنرمندان است، زبانی گویا که می‌تواند خواسته‌ها و نیازهای جامعه تئاتری را به درستی منتقل کند.

وی ادامه داد: اعتقاد راسخی به نقش و ظرفیت بخش خصوصی دارم و معتقدم انجمن‌ها می‌توانند با حضور فعال و مؤثر در مجامع مختلف، مطالبات هنرمندان را پیگیری کرده و مسیر توسعه تئاتر را هموار سازند.

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان نقش اجتماعی هنر تئاتر تصریح کرد: جامعه‌ای که تئاتر در آن حضوری فعال نداشته باشد، جامعه‌ای بی‌روح و فاقد نشاط است و تئاتر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پویایی فرهنگی و اجتماعی بوده و می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی، نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کند.

مردانی، با اشاره به جایگاه والای هنرمندان در ارتقای فرهنگ و هنر کشور تصریح کرد: مؤلفه‌های فرهنگ و هنر این سرزمین را شما هنرمندان اعتلا می‌بخشید و حضور شما در این عرصه از سر عشق، دغدغه و تعهد است چرا که آنچه باقی می‌ماند هنر است و آنکه نامش ماندگار می‌شود هنرمند است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی انجمن نمایش در پیشبرد برنامه‌های هنری افزود: انجمن نمایش بازوی توانمند اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه برنامه‌ها و رویدادهای نمایشی است و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای نمایشی عمدتاً به همت این انجمن انجام می‌شود.

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هر جا که انجمن‌ها فعال، منسجم و مطالبه گر باشند شاهد پویایی و رشد جریان تئاتر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: حمایت از انجمن‌های تخصصی و تقویت نقش آن‌ها از رویکردهای جدی مرکز هنرهای نمایشی است.

وی بر لزوم تعامل مستمر میان هنرمندان، انجمن نمایش و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با هم افزایی، همدلی و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان مسیر توسعه هنرهای نمایشی را در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه جنوب کرمان، هموارتر ساخت.

در ادامه این نشست، هنرمندان تئاتر جنوب کرمان با بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل موجود به طرح مشکلاتی از جمله کمبود امکانات و فضاهای نمایشی، نیاز به حمایت‌های مستمر، لزوم تقویت انجمن‌های تخصصی و ایجاد بستر مناسب برای حضور هنرمندان جوان پرداختند. همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در راستای توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های نمایشی در منطقه مطرح شد.