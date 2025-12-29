به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور در همایش روز صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان جزو صنایع قدیمی کشور است اما با وجود اینکه سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد اما نقش مهمی در کشور دارد. متأسفانه به علت ناترازی ها حدود ۳۰ کوره از مجموع ۱۰۰ کوره سیمان تعطیل شده و از ظرفیت ۹۰ میلیون تنی تولید سیمان حدود ۲۰ میلیون تن از آن از دست رفته است.

وی افزود: اما مصرف انرژی در صنعت سیمان بالا است که ناشی از سیاست‌های غلطی بوده که اقتصاد کشور را نا متوازن کرده است و در بعد بهره‌وری این صنعت دچار مشکل هستیم و باید همزمان هم انرژی برای صنعت سیمان فراهم شود و هم بهره وری آن افزایش پیدا کند که در مرحله اول باید قیمت انرژی از یک قیمت غیر شفاف دستوری به یک قیمت شفاف و بر مبنای رقابت آزاد تبدیل شود و در ادامه آن نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت سیمان نیز اصلاح شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطر نشان کرد: در طرف دیگر امروز لازم است که امکان تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان فراهم شود بنابراین باید با همکاری صنعت سیمان به یک تفاهم دست یافت که بر اساس آن و به مرور تأمین انرژی در سند سیمان به بورس انرژی منتقل شود و در ادامه آن قیمت گذاری دستوری در صنعت سیمان لغو شود و در ادامه آن سیستم تکنولوژی صنایع سیمان را نیز ارتقا دهیم.

سقاب اصفهانی ادامه داد: در این باره باید با اصلاح فرایند توسعه تکنولوژی می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و دولت نیز موظف است که امکان واردات تکنولوژی صنعت سیمان به کشور را تسهیل کند.

وی گفت: آمارها نشان داده که آنچه امروز به ناترازی انرژی در کشور دامن زده است صنایع نیستند بلکه مربوط به بخش خانگی است بنابراین باید صرفه‌جویی در بخش خانگی را به صنعت متصل کنیم و صنعت باید انرژی مورد نیاز خود را از انگیزه بخشی به بخش خانگی تأمین کند بدون شک نظام حکمرانی انرژی به روش فعلی قابل قبول نیست و حتماً باید نظام انرژی کشور اصلاح شود متأسفانه طی ۷۰ سال گذشته سیاست‌های انرژی و شبکه انرژی کشور نادرست و غلط بوده است اما از آنجایی که ناترازی‌ها تشدید شده است زمان زیاد و مناسبی برای اصلاح ناترازی‌ها نداریم و باید طی یک بازه زمانی سه تا پنج ساله سیستم و نظام حکمرانی انرژی در کشور و الگوی انرژی کشور اصلاح شود.