به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، معاون رئیسجمهور ضمن حضور در نمایشگاه ایران ساخت، در گفتگو با خبرنگاران به پیشرفتهای حاصل شده در شرکتهای مستقر در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: اقدامات معاونت علمی در یکسالونیم گذشته، قابل تقدیر است. شرکتهایی که از چند سال قبل در نمایشگاه ایرانساخت حاضر بودند، اکنون به توانمندی قابل ملاحظهای رسیدهاند.
وی با تبیین نقش دوگانه دولت در حمایت از این حوزه، رویکرد فعلی را تشریح کرد: معاونت علمی تمرکز خود را بر تحریک از سمت عرضه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان قرار داده است که این اقدام بسیار موثر است.
سقاب اصفهانی ادامه داد: اما کاری که ما به عنوان دستگاههای دیگر دولت باید انجام دهیم، تحریک از سمت تقاضا است. ما باید شرایطی فراهم کنیم که صنایع، بخشهای عمومی، اصناف و حتی مردم برای دریافت تسهیلات دانشبنیان تحریک شده و مشتاق شوند.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با تاکید بر اینکه شرط تحقق این اشتیاق، صرفه اقتصادی است؛ گفت: باید شرکتهای دانشبنیان بتوانند با استفاده از تسهیلات دانشبنیانها، اقتصادشان را تأمین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در دولت سعی میکنیم نقش مکملی برای معاونت علمی ایفا کنیم؛ معاونت تحریک عرضه را انجام میدهند و ما با تحریک تقاضا تلاش میکنیم شرکتهای بزرگ صف ببندند تا این تسهیلات را دریافت کنند.
نظر شما