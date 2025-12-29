به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پارسیان، در حال حاضر محور ارتباطی پارسیان به دشتی به دلیل شرایط موجود مسدود است و امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

بر اساس این اطلاعیه، مسیر جایگزین از محور دشتی به یِرد خُردو و روستای خلف برای تردد همشهریان پیش‌بینی شده و رانندگان می‌توانند تا اطلاع ثانوی از این مسیر استفاده کنند.

راهداری پارسیان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان درخواست کرده است تا زمان بازگشایی کامل مسیر، از عبور روی پل ۱۲ دهانه لوله‌ای خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را از مراجع رسمی دنبال کنند.