افتتاح ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت مس در گلزار شهدای کرمان

کرمان- در آستانه هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس ایران در محل گلزار شهدای کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در مراسمی که با حضور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و استاندار کرمان، ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس ایران در محل گلزار شهدای کرمان افتتاح شد.

استاندار کرمان در این مراسم گفت: با اقدام فوق العاده شرکت ملی مس، خدمات خوبی در حوزه سلامت و درمان به زائران مزار سردار دل‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: با اعتبار و تجهیزات آماده شده، فرصت و سرمایه ارزشمند برای برپایی موکب‌های سیار و انجام کارهای جهادی در حوزه سلامت در استان کرمان فراهم شده است.

طالبی، تصریح کرد: بخشی از استان کرمان، درگیر محرومیت است و اینگونه فعالیت‌های جهادی در حوزه درمان به خانواده‌هایی که استطاعت لازم را ندارد، کمک می‌کند و از بهترین خدماتی است که می‌توان به آنها ارائه داد.

وی ابراز داشت: کارهای ارزشمندی با همت بسیج جامعه پزشکی و گروه‌های دیگر و شرکت مس در شهرستان‌های دیگر نیز انجام شده است‌.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این مراسم گفت: با تدابیر استاندار کرمان، شرکت ملی مس در تراز خوبی امسال حاضر شده و زیر ساخت‌هایی برای تکریم زوار ایجاد کرده است و امیدواریم سال‌های آتی بتوانیم خدمات بهتری داشته باشیم.

سید مصطفی فیض اردکانی، افزود: ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس شامل مجموعه‌های چشم پزشکی، داروخانه، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، CPR، اتاق‌های بستری، یونیت‌ها و کیت‌های دندانپزشکی است که به صورت جهادی و برای اولین بار در گلزار شهدای کرمان مستقر شدند.

