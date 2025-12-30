افتتاح ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت مس در گلزار شهدای کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در مراسمی که با حضور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و استاندار کرمان، ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس ایران در محل گلزار شهدای کرمان افتتاح شد.

استاندار کرمان در این مراسم گفت: با اقدام فوق العاده شرکت ملی مس، خدمات خوبی در حوزه سلامت و درمان به زائران مزار سردار دل‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: با اعتبار و تجهیزات آماده شده، فرصت و سرمایه ارزشمند برای برپایی موکب‌های سیار و انجام کارهای جهادی در حوزه سلامت در استان کرمان فراهم شده است.

طالبی، تصریح کرد: بخشی از استان کرمان، درگیر محرومیت است و اینگونه فعالیت‌های جهادی در حوزه درمان به خانواده‌هایی که استطاعت لازم را ندارد، کمک می‌کند و از بهترین خدماتی است که می‌توان به آنها ارائه داد.

وی ابراز داشت: کارهای ارزشمندی با همت بسیج جامعه پزشکی و گروه‌های دیگر و شرکت مس در شهرستان‌های دیگر نیز انجام شده است‌.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این مراسم گفت: با تدابیر استاندار کرمان، شرکت ملی مس در تراز خوبی امسال حاضر شده و زیر ساخت‌هایی برای تکریم زوار ایجاد کرده است و امیدواریم سال‌های آتی بتوانیم خدمات بهتری داشته باشیم.

سید مصطفی فیض اردکانی، افزود: ستاد جهادی درمان و مدیریت بحران شرکت ملی مس شامل مجموعه‌های چشم پزشکی، داروخانه، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، CPR، اتاق‌های بستری، یونیت‌ها و کیت‌های دندانپزشکی است که به صورت جهادی و برای اولین بار در گلزار شهدای کرمان مستقر شدند.