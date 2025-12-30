۹ دی؛ روز تجلی بصیرت و اتحاد ملی در کردستان

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: یومالله ۹ دی، روزی که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران با ایستادگی مردم در برابر فتنهها ثبت شده، نه تنها یک مناسبت ملی، بلکه نمادی از بصیرت، وحدت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری است.
در استان کردستان، این روز جلوهای ویژه دارد؛ سرزمینی که همواره با صبر، ایمان و وفاداری در صفوف نخست دفاع از ارزشهای دینی و ملی ایستاده است.
مردمان این دیار نشان دادهاند که در لحظات حساس و بحرانی، همگام با ولایت و رهبری، حاضر به پایمردی و مقاومت هستند.
روزی برای تجدید بیعت با ولایت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یومالله ۹ دی، روز بیعت مجدد با ولایت، روز تجلی بصیرت ملت ایران و روزی است که تاریخ ایستادگی مردم در برابر فتنه را با افتخار ثبت کرده است، این روز نماد وحدت ملی و پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری است.
علی اصغر دریایی افزود: کردستان عزیز، سرزمین مجاهدتهای خاموش، همواره با صبر و وفاداری در صف نخست دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی قرار داشته است و مردمان این دیار با دلهایی سرشار از ایمان نشان دادهاند که در کنار ولایت، تنها نیستند و در بزنگاههای حساس تاریخی، پای کار میایستند.
کردستان؛ سنگر فرهنگ و هنر
وی یادآور شد: کردستان نهتنها سنگر استقامت، بلکه دیاری فرهنگی و هنری نیز محسوب میشود و این استان با زبان، موسیقی، شعر و اندیشه، روح انقلاب را در قالب زیبایی و معنا به نسلها منتقل کرده است.
وی اعلام کرد: هنرمندان و فرهیختگان کردستان با خلق آثار فاخر و پیامهای فرهنگی و هنری، نقش مهمی در ترویج بصیرت، مقاومت و وفاداری به ارزشهای انقلاب داشتهاند.
دریایی تصریح کرد: یومالله ۹ دی فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت بصیرت، وحدت و پاسداری از ارزشهای انقلاب تأکید کنیم و یادآور شویم که مردم کردستان همچون گذشته، با فرهنگ و ایمان خود، در مسیر تعالی ایران اسلامی گام برمیدارند.
نهم دی؛ نماد نور بصیرت الهی
مهدی خسروی، دانشجوی دانشگاه کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش دانشجویان در تثبیت انقلاب گفت: نهم دی جلوه نور بصیرت الهی در دل ملت ایران بود و مردم و دانشجویان با حضور خودجوش، از هویت ایرانی-اسلامی و آرمانهای انقلاب دفاع کردند.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ افزود: پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی همواره یکی از دغدغههای اصلی جوانان بوده است و دانشجویان در بزنگاههای حساس تاریخی، نقشآفرینی مؤثری داشتهاند و آنچه در سال ۸۸ رخ داد، فراتر از اعتراض معمول بود؛ هویت ملی و مقدسات مردم مورد هجمه قرار گرفت و همین مسئله موجب شد تا مردم بهصورت خودجوش وارد میدان شوند.
خسروی ادامه داد: حضور گسترده مردم در نهم دی سال ۸۸، حرکتی بینظیر بود که منجر به تثبیت حاکمیت سیاسی و نمایش واقعی مردمسالاری دینی شد مردم با وجود مشکلات اقتصادی، دفاع از انقلاب و ارزشهای آن را بر هر موضوع دیگری ترجیح دادند.
وی همچنین با تأکید بر هوشیاری مردم در مقابله با دشمنان خارجی گفت: ملت ایران حتی در شرایط سخت نیز از آرمانهای خود عقبنشینی نمیکند و اجازه نمیدهد دشمنان از مشکلات داخلی برای نفوذ به کشور استفاده کنند.
نقش تاریخی دانشجویان و جوانان
خسروی با اشاره به دستاوردهای علمی و فناورانه ایران، گفت: در حالی که کوچکترین مشکلات داخلی کشور در رسانههای بیگانه برجسته میشود، دستاوردهای بزرگ علمی و فناوری، از جمله پرتاب سه ماهواره اخیر، با بایکوت خبری مواجه میشود، این موضوع نشاندهنده هراس استکبار جهانی از پیشرفتهای ایران است.
وی افزود: بسیاری از پروژههای علمی کشور، از جمله در حوزه فضایی، دارویی، نانو و هستهای، توسط جوانان زیر ۳۰ سال اجرا میشوند، این واقعیت ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور را نشان میدهد و جوانان امروز به خوبی میدانند که تنها راه پیشرفت کشور، تکیه بر توان داخلی و اعتماد به خود است.
خسروی در پایان گفت: دانشجویان و جوانان باید بصیرت دینی و آگاهی اجتماعی را در فضای عمومی و مجازی ترویج دهند تا ایران بتواند بر توطئههای دشمنان غلبه کند.
حماسه ۹ دی؛ بیداری ایمانی و بصیرت مردم
ماموستا احسن اداک، مسئول مرکز بزرگ اسلامی شهرستان دهگلان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت ۹ دی گفت: حماسه ۹ دی حاصل بیداری ایمانی و بصیرت مردم بود که در برابر تهدیدات نظام و مقدسات، با اتحاد و همبستگی از انقلاب و ولایت فقیه دفاع کردند.
وی افزود: مردم در آن روز نشان دادند که در بزنگاهها میتوانند راه حق را تشخیص داده و اجازه نمیدهند دشمنان از اختلافات سوءاستفاده کنند این روز پیامی روشن برای دشمنان انقلاب داشت: ملت ایران، با وجود تفاوتهای نظر، در دفاع از اصل ولایت فقیه و انقلاب متحد و یکصدا است.
۹ دی؛ پیوند مردم با ارزشهای دینی و ملی
ماموستا عزیزامیری، امام جمعه اهل سنت قروه، نیز در فکر با خبرنگار مهر بر اهمیت بصیرت عمومی و وحدت ملی تأکید کرد و گفت: ۹ دی نمادی از پیوند مردم با ارزشهای دینی و ملی بود. این روز یادآور تجلی بصیرت، ایمان و حضور آگاهانه مردم در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان است.
وی افزود: مردم ایران با درک درست شرایط حساس، از استقلال و عزت ملی و دینی خود دفاع کردند. ۹ دی روزی است که مردم با حضور خود مرزبندی روشن با فتنهها ایجاد کردند و نشان دادند که پیوند عمیق آنها با ارزشهای الهی، ولایتمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی غیرقابل انکار است.
وحدت ملی و هوشیاری مردم؛ رمز عبور از فتنهها
حضور گسترده مردم در ۹ دی، نمایانگر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بود و این روز نشان داد که هر گونه تهدید علیه ارزشهای انقلاب اسلامی، با بصیرت، هوشیاری و مشارکت عمومی مردم ناکام خواهد ماند.
استان کردستان، بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در ترویج فرهنگ مقاومت و وفاداری به ولایت، بار دیگر نشان داد که در لحظات حساس تاریخی، پای کار ایستادگی و صیانت از انقلاب است.
یومالله ۹ دی، نه تنها یک مناسبت تاریخی، بلکه فرصتی برای یادآوری اهمیت بصیرت، وحدت و مسئولیتپذیری اجتماعی است و کردستان با فرهنگ غنی، تاریخ مبارزاتی و ایمان مردمش، بار دیگر ثابت کرد که دفاع از ارزشهای انقلاب و ولایت، تنها محدود به یک روز نیست، بلکه یک مسیر دائمی و استوار برای ملت ایران است.
حضور دانشجویان، جوانان، علما و عموم مردم در این روز، پیوندی مستحکم میان نسلها و تعهدی پایدار نسبت به آرمانهای انقلاب را رقم زد و پیامی روشن به دشمنان داخلی و خارجی فرستاد: ملت ایران همواره بیدار، آگاه و متحد است.
