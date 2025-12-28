سرهنگ محسن مشتاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، نماد بصیرت و هوشیاری ملت ایران در دفاع از ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی، روز مقرر ساعت ۹ صبح در مصلی جزیره خارگ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام یحیایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ امام صادق (ع) استان بوشهر، و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، کارکنان شرکت‌های نفت و پتروشیمی، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۹ دی تصریح کرد: نهم دی‌ماه یادآور حضور آگاهانه و دشمن‌شکن مردم ایران در مقابله با فتنه و توطئه‌های دشمنان است و این روز به‌عنوان نماد وحدت، بصیرت و تجدید میثاق ملت با ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.

مشتاقی خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم با هدف تبیین ابعاد مختلف حماسه ۹ دی، تقویت بصیرت انقلابی و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جوان انجام می‌شود.

وی در پایان از عموم مردم انقلابی و ولایت‌مدار جزیره خارگ دعوت کرد با حضور پرشور در این آئین، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب به نمایش بگذارند.