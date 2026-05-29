ابراهیمی: ایجاد اختلاف بین مسئولان و نیروهای مسلح نقشه جدید دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی ابراهیمی، در خطبههای نماز جمعه بشاگرد با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی با طراحی نقشههای جدید به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف میان ارکان نظام و نیروهای مسلح هستند.
وی افزود: مردم با حفظ وحدت و انسجام، قادر خواهند بود، این توطئهها را خنثی کنند و نقشههای دشمنان را از بین ببرند.
ابراهیمی عنوان کرد: دشمنان در جنگهای اخیر به خوبی دریافتند که در برابر اراده ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر، راهی جز شکست ندارند.
امام جمعه موقت بشاگرد عنوان کرد: دشمنان در موقعیت فعلی با حربههای نرم و ایجاد اختلاف تلاش میکنند به اهداف شوم خود برسند.
امام جمعه موقت بشاگرد از عموم مردم خواست با تقویت روحیه وحدت و همدلی، در برابر این فتنهها ایستادگی کنند و افزود: انسجام ملی و حمایت از نیروهای مسلح، کلید موفقیت و پیروزی در برابر دشمنان است.
نظر شما